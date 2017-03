5 façons de fêter le temps des sucres sans quitter Montréal

Le printemps commence à pointer le bout de son nez et qui rime avec printemps rime avec temps des sucres. Pour la dernière fin de semaine de mars, le 24 Heures vous propose cinq endroits pour sortir votre chemise à carreaux et déguster du sirop d’érable, et ce, même en ville.

1. La cabane Panache et Bois Rond de la Promenade Wellington

Un campement de bûcherons s’installe sur la rue Wellington cette fin de semaine. Les restaurateurs du quartier ont préparé de délicieuses bouchées sucres et salés. Il y aura aussi plusieurs activités d’organisées pendant les quatre jours de festivités, dont plusieurs spectacles gratuits.

C’est quand? Du 23 au 26 mars, à partir de 17 h le jeudi et le vendredi et à partir de 11 h le samedi et le dimanche.

C’est où? Au 266, Hickson (Promenade Wellington).

2. Les cabanes à sucre urbaines des Marchés publics de Montréal

Des cabanes urbaines s’installent le temps d’une journée au Marché Jean-Talon et au Marché Atwater. Les marchands seront présents pour offrir leurs produits en dégustation. L’entrée donne aussi droit à un cocktail à base de liqueur d’érable qu’il sera possible de personnaliser.

C’est quand? Le 23 mars de 17 à 20 h au Marché Jean-Talon et le 24 mars de 16 à 19 h au Marché Atwater

C’est où? 7070 Avenue Henri Julien (Marché Jean-Talon) et 138 Avenue Atwater (Marché Atwater).

3. Un Chef à l’érable à la Scena

Pour la quatrième édition de cabane à sucre montréalaise, la Scena collabore avec le chef Laurent Godbout. Ce dernier s’est inspiré des saveurs de l’érable pour concocter un cinq services traditionnel-chic qui saura plaire à plusieurs et, apparemment, il ne faut pas passer à coter des desserts.

C’est quand? Les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 16 avril.

C’est où? Au Pavillon Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.

Pour réserver : (514)288-0914

4. Les Brunchs à l’Érable du Richmond

Une cabane à sucre traditionnelle débarque dans Griffintown. Au Richmond, en plus d’un repas familial à partager, la tire sur neige et même du vin chaud seront au rendez-vous pour les brunchs de la cabane. La terrasse sera même ouverte pour l’occasion.

C’est quand? Le samedi 25 mars.

C’est où? Au 377 rue Richmond.

Pour réserver : (514) 508-8749

5. Les Brunchs de la cabane chez Landry et Filles

Pour le temps des sucres, Landry et Filles a revisité les classiques de la cabane traditionnelle pour offrir un menu sucré et festif. Cette année, en plus des deux services traditionnels, Landry et Filles vous convie au troisième service dès 14 h 30 pour la version arrosée du brunch où vin et cocktails seront de la partie.

C’est quand? Le dimanche 26 mars.

C’est où? Au 4764 Papineau.

Pour réserver : (514) 419-7766