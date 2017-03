Colloque sur l'hydrographie en mai à Rimouski

Le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) a annoncé la quatrième édition de son colloque sur l'hydrographie qui se tiendra du 8 au 10 mai à Rimouski.

L’événement réunira plus de vingt conférenciers pour discuter des dernières innovations dans le domaine.

«Ce sera très spécialisé et ce sont des gens de haut niveau qui se présentent», a précisé le directeur général de CIDCO, Jean Laflamme.

«Pour les gens de la région et pour nos partenaires universitaires et entreprises dans le domaine, c’est vraiment toute une opportunité d’avoir chez-nous ces experts», a-t-il ajouté.

Plus de la moitié des intervenants qui seront présents lors du colloque sont des experts venus de l’étranger.

Bilan positif du CIDCO

Par ailleurs, le CIDCO célèbre cette année son 15e anniversaire. L'organisation en a profité pour dresser le bilan de l'ensemble de ses activités depuis sa création.

L'année 2017 s'annonce prometteuse à plusieurs égards pour l’organisme, ce qui n’était pas nécessairement le cas en 2016. Le manque de financement provincial avait forcé le CIDCO à mettre en place un plan de redressement agressif. Des équipements ont été vendus, les dépenses ont été réduites et la semaine de travail des employés est passée à quatre jours.

Depuis, de nouveaux partenariats ont été réalisés, permettant à l’organisation de consolider ses activités et de retrouver le chemin de la croissance. Le CIDCO a atteint 60 % d'autofinancement et a pour 1 millions $ en projets sur la table pour l'année 2017.

Le Centre a également voulu réorienter ses activités pour l'avenir. «On met l’accent beaucoup plus sur l’aspect de recherche, a indiqué le président de CIDCO, Jean-Marc Garneau. Auparavant, le CIDCO était un organisme qui offrait des services à des entreprises qui voulaient œuvrer dans le domaine de la cartographie marine. Aujourd’hui, on est plus vers le niveau recherche, l’innovation. On a plein de projets qui touchent des techniques très avancées.»

Des logiciels spécialisés en traitement des données hydrographiques seront bientôt disponibles pour être valorisés à l’échelle mondiale. Déjà six partenariats privés ont engagé des financements avec le CIDCO pour participer au développement de ses nouvelles technologies.