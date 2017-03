Confrontation prévisible au Centre jeunesse Val-du-Lac?

Une confrontation qui a dégénéré mardi soir au Centre jeunesse Val-du-Lac à Sherbrooke a nécessité l'intervention d'une dizaine de policiers. Un autre soulèvement que déplore le syndicat, qui dénonce le manque d'effectifs.

L'incident qui s'est produit dans l'unité de gardes ouverte et fermée s'est produit vers l'heure du coucher alors qu'un groupe de jeunes de 16 et 17 ans ont décidé de ne pas obtempérer.

Les adolescents auraient refusé de suivre les directives des intervenants et des agents ont été forcés d'intervenir. Toutefois, ils ont été incapables de désamorcer la situation.

Les policiers ont été forcés de se rendre sur place. Ils ont procédé à l'arrestation des jeunes qui ont résisté. Ils feront face à des accusations d'attroupement illégal, de harcèlement et de menaces et voies de fait sur des policiers.

Cette situation est dénoncée par le syndicat qui croit que cette situation était prévisible en raison de la surcharge de travail et des cas de plus en plus lourds au centre jeunesse.

«Personne n'est entré en contact avec eux, pas d'évaluation, pas de congé qui leur a été offert. Certains sont revenus sur le plancher dès le lendemain des événements sans avoir eu de suivi. Ça, je trouve ça déplorable», explique Steve Lemieux, président du syndicat du Centre jeunesse de l'Estrie.

«Les gens sont épuisés, sont fatigués, donnent l'effort pour offrir un service raisonnable aux jeunes, mais en même temps, ils le font souvent au dépit de leur santé et ça fait longtemps qu'on décrie cette situation, entre autres dans cette unité-là», ajoute M. Lemieux.

Les travailleurs n'écartent pas la possibilité de faire appel à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).