Est-il possible de contrer la dépression par l’alimentation? Oui, selon notre pharmacien en résidence, Jean-Yves Dionne.

Manger sainement n’est pas une méthode garantie, mais une façon de mettre toutes les chances de son côté et en réduisant le plus possible les facteurs de risque.

Écoutez son segment complet dans la vidéo ci-dessus.