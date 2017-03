Des leçons d’autodéfense gratuites pour les femmes

Une école d'arts martiaux offrira gratuitement des cours d'autodéfense dimanche aux femmes qui voudraient apprendre à prévenir une agression.

Pour le directeur des studios Gracie Barra, Bruno Fernandes, chaque agression ou tentative de prise de contrôle vis-à-vis d’une femme en est une de trop. C’est pourquoi il tente d’aider la société à sa façon. «En connaissant des mouvements de base d’arts martiaux, les femmes seront plus confiantes devant quelqu’un qui tente de les contrôler et elles pourront se libérer», a expliqué M. Fernandes, qui est satisfait de la participation de la séance de la semaine dernière.

Vendredi et samedi dernier, environ 70 participantes se sont présentées aux studios Gracie Barra pour apprendre les rudiments de l’autodéfense. M. Fernandes espère que les intéressées seront aussi nombreuses lors de la deuxième séance le 25 mars.

Ces leçons d’initiation sont inspirées de mouvement de Jiu-Jitsu. «Le Jiu-jitsu est un art martial d’autodéfense où on apprend davantage à contrôler notre adversaire qu’à l’attaquer», a souligné l’instructeur. Il précise également que connaître de telles bases met en confiance ses élèves et qu’ils peuvent ainsi vaincre leurs peurs et leurs potentiels agresseurs.

Des cours d’une heure seront offerts gratuitement dans les studios Gracie Barra de Montréal et les alentours. «Toutes les femmes intéressées devraient venir», a affirmé M. Fernandes, en soulignant toutefois qu’il s’agit d’une séance d’introduction à l’autodéfense. Les femmes ayant de l’expérience en arts martiaux pourraient trouver les mouvements trop rudimentaires.

C’est quand?

Le 25 mars

• 12 h, au Gracie Barra de Laval (3625 boul. Curé Labelle, 202)

• 13 h, au Gracie Barra de Montréal-Ouest (14c avenue Westminster)

• 16 h 30, au Gracie Barra de Pierrefonds (4800 rue René-Émard)