Florence K et Stéphanie Lapointe en pleine écriture

En plus de ses projets musicaux, la chanteuse Florence K s’affaire à rédiger un roman, peut-on lire dans la plus récente édition d’«Échos Vedettes», en kiosque jeudi. Un livre dans lequel il sera question d’amour.

«J’aime écrire de la fiction. Mon livre racontera l’histoire d’un triangle amoureux qui tourne mal. Je m’amuse beaucoup à faire des recherches sur la psychologie des personnages», a-t-elle précisé au magazine.

Une autre chanteuse consacre des efforts à la rédaction d’un ouvrage. Stéphanie Lapointe consacre actuellement temps et énergies à un livre intitulé «Fanny».

«C’est un projet assez éclaté et ça prenait un éditeur éclaté pour embarquer là-dedans avec moi. Je m’amuse beaucoup, et cela fait en sorte que je mets la chanteuse et la comédienne de côté.»

Les dates de sortie de ces deux œuvres ne sont pas encore connues.