Gilbert Rozon se raconte dans une autobiographie

La vie de Gilbert Rozon sera racontée dans un livre. Le président et fondateur de Juste pour rire travaille actuellement à son autobiographie, ce qui n’est pas une mince affaire.

«C’est de l’ouvrage! C’est l’affaire la moins payante que j’ai faite, et la plus

difficile à réaliser, a confié l’homme de 62 ans au magazine ¨Échos Vedettes¨. Écrire une carte postale, c’est une chose. Rédiger une lettre de deux pages, c’est déjà plus dur. Mais écrire un livre de 300 pages et ne pas se répéter, avoir du rythme et des phrases courtes... Wow!».

Par contre, les sujets n'ont pas fait faux bond à Gilbert Rozon, qui a décrit sa vie comme étant «un peu ¨crackpot¨, dans tous les sens du terme».

La sortie du livre était prévue pour cette année, mais le principal intéressé l’a repoussée en raison des célébrations du 375e de Montréal.