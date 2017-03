Importante saisie de stupéfiants, deux arrestations

Une opération policière menée dans diverses municipalités de la Rive-Nord de Montréal a conduit à l’arrestation de deux suspects, en plus de la saisie d’une importante quantité de stupéfiants, en début de semaine.

Les perquisitions effectuées lundi à Saint-Colomban, Terrebonne et Sainte-Lucie-des-Laurentides ont permis la saisie de plus de 2000 plants de marijuana, plus de deux kilos de cannabis en vrac, 320 grammes de haschich, de l’équipement servant à la production de cannabis et une somme d’argent comptant qui n’a pas été dévoilée par les autorités.

Deux suspects ont été arrêtés lors de l’opération, soit un homme de 31 ans, originaire de Sainte-Lucie-des-Laurentides et un homme de 27 ans de Terrebonne.

Le premier a été libéré par voie de sommation et devrait revenir devant le tribunal à une date ultérieure. Il pourrait alors être accusé de production de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Quant au deuxième suspect épinglé, il a été libéré sous promesse de comparaître le 28 juin, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Des accusations de production de stupéfiants et de recel devraient à ce moment être portées contre lui.

L’enquête dans ce dossier a été amorcée à la suite d’informations reçues du public.