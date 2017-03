Jay Z prépare un film et un documentaire sur Trayvon Martin

La vedette du rap Jay Z prépare une série documentaire et un film de fiction sur Trayvon Martin, l'adolescent noir sans arme tué en 2012 en Floride par George Zimmerman, affirme jeudi Variety.

Cet incident au retentissement mondial et l'acquittement de George Zimmerman, un américain d'origine hispanique, a inspiré la naissance du mouvement Black Lives Matter.

D'après le site du magazine spécialisé dans le cinéma et la télévision Variety, Shawn Carter de son vrai nom travaille en collaboration la Weinstein Company sur une série documentaire en six épisodes, et le studio envisage également un long-métrage de fiction.

Jay-Z et le studio ont remporté une bataille d'enchères pour les droits de deux livres, «Suspicion Nation» et «Rest in Power: The Enduring Life of Trayvon Martin», sur ce fait divers qui a lancé un débat national sur le profilage racial et les inégalités raciales face à la justice.

Trayvon Martin avait 17 ans lorsqu'il a été tué par George Zimmerman, qui participait à un groupe de surveillance de voisinage et a plaidé avec succès la légitime défense face à l'adolescent désarmé lors d'un procès. Son acquittement avait généré des manifestations à travers le pays.

«Suspicion Nation», de la journaliste Lisa Bloom, raconte le procès de Zimmerman qu'elle a suivi pour NBC et les erreurs commises selon elle par l'équipe d'accusation.

«Rest in Power» est un récit beaucoup plus personnel des parents de l'adolescent, Sybrina Fulton and Tracy Martin.

Le studio Weinstein a récolté des critiques dithyrambiques pour avoir produit «Fruitvale Station», premier long-métrage de Ryan Coogler («Creed: l'héritage de Rocky Balboa») sur la mort d'Oscar Grant, un jeune homme de 22 ans tué d'une balle dans le dos par un policier en 2009.

Des porte-parole de Jay-Z n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour confirmer ces informations.

Le musicien et le studio Weinstein avaient déjà collaboré sur une autre série documentaire en six épisodes, «Time: The Kalief Browder story», l'histoire vraie d'un lycéen de 16 ans du Bronx, un quartier noir de New York, accusé d'avoir volé un sac à dos et emprisonné pendant trois ans dans la prison tristement célèbre de Rikers Island sans condamnation, et bien qu'il eut clamé son innocence tout du long. Il s'est pendu en 2015.