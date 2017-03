L'assaillant est Khalid Masood, 52 ans

L'auteur de l'attentat mercredi à Londres est Khalid Masood, 52 ans, né dans le Kent (sud-est) de l'Angleterre, a annoncé jeudi la police.

Khalid Masood vivait depuis peu dans les West Midlands, dans le centre de l'Angleterre, et "ne faisait l'objet d'aucune enquête en cours" mais avait été inculpé à plusieurs reprises notamment pour "possession d'armes", a précisé la police métropolitaine dans un communiqué.

Selon les autorités, il aurait utilisé plusieurs identités. Il avait un dossier criminel et avait notamment été arrêté pour la première fois en novembre 1983 et plus récemment en 2003.

Il n'avait jamais été accusé de terrorisme auparavant.