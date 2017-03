Le 33e Gala Reconnaissance approche à grands pas

Le 33e Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette s'en vient à grand pas.

L'événement se tiendra le samedi 8 avril à l'Hôtel Rimouski.

Au total, 27 finalistes sont en compétition au sein de neuf catégories.

La présidence d'honneur du gala sera assumée par une personnalité bien connue dans le milieu financier, le Rimouskois Luc Leclerc.

La soirée se déroulera dans une ambiance bien particulière, comme le souligne la directrice générale de la Chambre de commerce, Claire Gaudet.

«On met l’emphase sur nos chefs d’entreprises de la MRC Rimouski-Neigette, dit-elle. Bernard Derome sera notre animateur de la soirée. En plus, on aura la première prestation publique de la nouvelle chef d’orchestre de l’OSE, Dina Gilbert. On aura aussi un des meilleurs groupes de percussionnistes au Canada, Samajam, qui verse une partie de ses revenus à la persévérance scolaire. Bref, un très beau lien entre les chefs d’entreprises, chef de file, chef d’orchestre et chef d’antenne. »