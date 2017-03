Le gouvernement britannique «a du sang sur les mains», dit Khadir

Le député de Québec solidaire, Amir Khadir, croit que le gouvernement britannique «a du sang sur les mains» à la suite de l’attentat terroriste survenu près du parlement de Westminster, mercredi.

«Bien sûr que le gouvernement britannique a du sang sur les mains en Irak, en Afghanistan, en Somalie. Et cette guerre-là n'est plus confinée en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Cette guerre-là se propage partout», a-t-il dit, jeudi, en faisant référence au terrorisme en Occident.

«Nos politiciens, nos responsables publics, ont alimenté ces guerres et alimentent l'appui à des régimes monarchiques, comme l'Arabie saoudite, qui financent, par nos pétrodollars, les djihadistes, qui fomentent ce trouble. Donc, on est responsables», a-t-il ajouté, lors de ce même point de presse.

Plus tôt en chambre, lors d’un hommage aux victimes de la tragédie, M. Khadir avait insinué que les dirigeants de l’Occident étaient la bougie d’allumage qui a alimenté le terrorisme

«Cette guerre, que les politiques de conquête et d'agression de nos propres dirigeants ont allumée ou nourrie par les pétrodollars, nos monarchies pétrolières alliées, cette guerre, ces guerres, nous ne l'avons pas choisie», avait-il indiqué.

Lors de son point de presse un peu plus tard, il a toutefois indiqué que nous étions «tous collectivement responsables» de ces guerres, incluant les citoyens.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a condamné en bloc l’attentat terroriste revendiqué par l’État islamique, le qualifiant de «crime incompréhensible et révoltant, qui s’attaque aux fondements même d’une société démocratique et inclusive».