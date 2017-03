Le gouvernement Couillard n’a pas de rapport de force, dit l’opposition

Si Ottawa n’a pas répondu aux demandes du Québec dans le budget fédéral, c’est parce que le gouvernement Couillard n’a pas l’oreille de Justin Trudeau, croit le PQ.

«Ce gouvernement ne montre pas l'ombre du début d'un rapport de force pour le Québec», a lancé Jean-François Lisée en point de presse jeudi matin.

Avec leur menace référendaire, les gouvernements péquistes ont obtenu plus de gains pour la province, estime le chef péquiste. «Nous sommes craints à Ottawa, a-t-il assuré. On n'est peut-être pas respectés, mais on est craints. Ça donne des résultats.»

La veille du budget, le premier ministre Philippe Couillard avait demandé au fédéral des «engagements précis et fermes» sur les trois grands projets en transport en commun de la province, soit le SRB à Québec, ainsi que le prolongement de la ligne bleue et la création du REM à Montréal.

Le budget Morneau, déposé mercredi, ne prévoit aucun engagement ferme pour ces projets. Tout au plus mentionne-t-il le REM, sans prévoir de contribution financière d’Ottawa.

Le gouvernement Couillard s’est dit «extrêmement déçu», mercredi, de l’absence d’engagements pour ces trois infrastructures.

Revendications

«En ce moment, il existe une culture à Ottawa de refus de donner sa juste part au Québec, estime Jean-François Lisée. Et un politicien qui donne sa juste part au Québec perd des votes dans le reste du Canada. Ça, c'est le cercle vicieux anti-québécois qui a été créé».

Pour sa part, le leader parlementaire adjoint de la CAQ estime que l’absence d’engagements est due au «manque de leadership de Philippe Couillard». «Ça a été la même chose pour les transferts en santé», estime-t-il.

«Il faut que tu demandes des choses, il faut que tu revendiques, ajoute Éric Caire. Il faut que tu ailles à Ottawa et que tu aies des revendications. Il faut que t’ailles chercher des alliés.»

François Legault ne s’est pas adressé aux médias jeudi matin au sujet du budget fédéral. En chambre, il a plutôt questionné le gouvernement sur le rapport de la vérificatrice générale au sujet de ministère des Transports.

Chaise vide

Tout comme il l’avait fait la veille, le ministre des Finances, Carlos Leitao, a réitéré jeudi qu’il est «déçu» qu’Ottawa n’ait pas prévu des sommes précises pour les transports en commun. «Du côté des infrastructures, en effet, le gouvernement fédéral a raté une bonne chance de préciser sa pensée», a-t-il ajouté.

«Il y a des éléments qui sont quand même très intéressants pour le Québec et pour le Canada, en général, en ce qui concerne l’innovation, en ce qui concerne la formation de la main-d’œuvre», a-t-il toutefois tempéré.

Quant aux prétentions de Jean-François Lisée, le ministre affirme que les gouvernements péquistes ont plutôt pratiqué la stratégie de la chaise vide. «Si vous n’êtes pas là, comment allez-vous obtenir plus, si vous n’êtes même pas à la table?», a-t-il répondu à une question en anglais.