Obstruction à la Chambre des communes

Le climat se corse à la Chambre des communes. L'opposition accuse le gouvernement Trudeau de vouloir s'arroger tous les pouvoirs et de changer les règles.

Comme le veut la coutume aux Communes, le consentement unanime est requis pour changer les règles de procédure, mais cette fois le gouvernement refuse de s'y engager.

Les libéraux veulent moderniser la façon de faire à la chambre. Ils proposent notamment d’arrêter de siéger le vendredi et de permettre au premier ministre de participer à la période de questions une seule fois par semaine.

«Ce qu’on voit, c’est le mauvais pli libéral de l’arrogance qui fait en sorte qu’il méprise le Parlement. M. Trudeau, il le sait, il n’est pas bon en chambre, il n’aime pas ça, mais il a des comptes à rendre ! Désolé, mais c’est ça être premier ministre du Canada. »

La dernière fois que le gouvernement a voulu modifier les règles de procédure au parlement, les relations s'étaient envenimées au point de culminer avec l'accrochage entre le premier ministre et une députée néodémocrate.

«C’est une tentative de M. Trudeau de réussir là où il a échoué l’année dernière lorsqu’il a pété les plombs à la Chambre des communes, a déclaré Thomas Mulcair, chef du NPD. C’est un homme qui ne tolère pas l’opposition. Donc il essaie de contrôler l’opposition, notre capacité de demander des comptes.»

Selon l'opposition, le «filibuster », ou l'obstruction des travaux n'est pas sur le point de se terminer. Les conservateurs et le NPD sont prêts à siéger au comité de la procédure nuit et jour aujourd'hui, demain, toute la fin de semaine et même la semaine prochaine, même si le parlement fait relâche.