Pas de voyage pour le Hells Bernard Plourde

Le membre des Hells Angels Bernard Plourde ne pourra pas effectuer le voyage dans le Sud qu'il avait planifié. Les policiers ont effectué une perquisition à son domicile du chemin des Battures à Laterrière à Saguenay le 17 mars dernier.

Ils avaient des motifs de croire que l’Hells Angels avait en sa possession des biens criminellement obtenus, selon le mandat de perquisition sur lequel TVA a mis la main. Les agents ont trouvé huit grammes de haschich, trois plants de cannabis et près de 9000 dollars en argent.

Ils ont aussi saisi une feuille de calepin de notes avec la mention «front», une autre avec la liste des anniversaires des membres des Hells Angels, un document de réunion de l'organisation, divers relevés de transactions bancaires et son passeport.

Les policiers sont repartis avec tous ses vêtements, accessoires et bijoux à l'effigie des Hells Angels, en plus de mettre la main sur un téléphone cellulaire et une arme de poing.

Le motard est soupçonné de trafic de stupéfiants et de recel. Il n'a pas été arrêté, mais a signé une promesse de comparaître en juin prochain et de ne pas quitter la province de Québec.

Bernard Plourde avait déjà planifié un voyage en République dominicaine du 21 au 28 mars.