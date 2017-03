PRIMEUR | Plus de 1600 bris d’infrastructures souterraines liés à des travaux

Dans son plus récent rapport, que TVA Nouvelles a obtenu en primeur, Info-Excavation dénombre 254 bris d’infrastructures souterraines liés à des travaux d’excavation à Montréal en 2016. À l’échelle de la province, le nombre grimpe à une moyenne de plus de 4,5 bris par jour.

Ces données représentent une augmentation de 5 % par rapport à 2015.

«On parle de bris causés par des tiers. C'est principalement des bris de télécommunications, de gaz naturel, des conduits électriques», explique Nathalie Moreau, directrice générale d’Info-Excavation, l’alliance pour la protection des infrastructures souterraines.

Ces chiffres incluent également les bris de conduite d’aqueduc, comme celui survenu à Laval en mai 2016.

«Des travailleurs étaient en train de construire un mur antibruit. On a voulu installer un pieu et, à ce moment-là, on a accroché la conduite», raconte Nathalie Moreau.

Chaque bris entraîne des coûts et des conséquences énormes.

«Le coût de la réparation, c'est une chose, mais quand on parle de coûts socioéconomiques, le déplacement de la police, des pompiers, les impacts de la circulation...», énumère Mme Moreau.

Selon le Centre de recherche en analyse des organisations (CIRANO), les bris d'infrastructures en 2016 ont coûté à la société 123 millions $, soit 13% de plus que l'année précédente.

Manque de consultation

«Entre 30 et 40% des bris sont faits parce qu’il n’y a pas eu de vérification avant de creuser», déplore Nathalie Moreau.

L'an passé, 32% des bris ont eu lieu parce qu'aucune demande n'avait été faite pour savoir ce qui se trouvait dans le sol.

Malgré plusieurs efforts de sensibilisation auprès des entrepreneurs, Info-Excavation constate qu'il reste du travail à faire.

L'organisme réitère son désir de voir Québec légiférer, entre autres, pour obliger les entrepreneurs à se renseigner avant de creuser, comme Ottawa pourrait le faire.