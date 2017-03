EXCLUSIF | Québec veut relancer le Stade olympique

TVA Nouvelles a appris que la ministre du Tourisme se tourne vers le privé et l'international pour tenter de redonner ses lettres de noblesse au Stade olympique.

Le ministère va se tourner vers des sites spécialisés afin de mesurer le degré d’intérêt national et international pour exploiter et gérer le Stade olympique, écrit-on dans le document qui sera mis en ligne vendredi.

«Il faut développer un projet novateur, quelque chose de visionnaire et c'est pour ça qu'on va en appel d'intérêt», dit la ministre Julie Boulet. On saura si à l'international, il y a des gestionnaires qui ont un intérêt à disposer de cette infrastructure-là, à l'opérer et à la rentabiliser.»

Le gouvernement ne se met aucune barrière.

«Je pense au Cirque du Soleil, réfléchit à haute voix Julie Boulet. Est-ce qu'on pourrait avoir des promoteurs qui ont intérêt à faire des grands spectacles, des spectacles reconnus à travers le monde? Il n’y a pas de limite à ce qu'on peut imaginer.»

Le PDG de la Régie des installations olympiques (RIO) croit que l'initiative pourrait donner des résultats. «Ça bouge sur le marché asiatique, le marché européen, le marché américain. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt, oui, estime le PDG de la RIO Michel Labrecque. Montréal a besoin d'un amphithéâtre de 50 000 places, ça vaut la peine de regarder ce qui se passe dans le monde »

Les scénarios du gouvernement.

«Une vente, il faudra voir, souligne la ministre du Tourisme. Mais ça peut être un bail emphytéotique, ça peut être une location à court terme, c'est sur que si on trouve un preneur ça va davantage justifier qu'on investisse pour refaire la toiture.»

Depuis l'effondrement d'une partie de la toile lors du Salon de l’auto de Montréal en janvier 1999, le stade n'attire plus que 400 000 visiteurs par année. Une quinzaine d'événements s’y tiennent.

«Le stade n’est pleinement opérationnel que quatre à cinq mois par année, on ne peut pas tenir de salon, il faut trouver une solution, se désole le PDG de la RIO. On a une épée de Damoclès au-dessus la tête, c'est inquiétant, ce n'est pas agréable. On va avoir une tempête parfaite un jour, pis la tranche de beurre de peanuts va tomber du mauvais côté.»

Depuis 1999, le gouvernement a investi des millions pour sécuriser la toiture. «400 000 à 500 000 dollars en entretien par année, souligne la ministre Boulet. En chauffage, entretien et réparations, 9,2 millions de dollars depuis la fin des années 1990.»

Remplacer ou non le toit du stade sera une grosse décision que le gouvernement prendra l’automne prochain. Il s’agit d’un investissement de 200 à 300 millions de dollars.

Le gouvernement donne jusqu'au 28 avril aux intéressés pour se manifester.

Et si personne ne montrait de l'intérêt?

«C'est la question, affirme Julie Boulet. On verra en temps et lieu, mais c'est avec toutes ces informations que le Conseil des ministres devra prendre une décision. J'ai bon espoir qu'il y aura des gens qui vont nous faire rêver et qui vont permettre que cette infrastructure devienne rentable.»

La relance du Parc olympique s’est amorcée avec la location du mât au Mouvement Desjardins et l’utilisation de l’esplanade. Il reste à trouver une meilleure vocation au stade, souligne-t-on au cabinet de la ministre du Tourisme.