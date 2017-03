Rap la cabane dans le fond de la boîte à bois

La 7e édition du festival Cabane, Panache et bois rond transformera Verdun en immense cabane à sucre en plein air. Au menu: bouffe, chansonniers, musique traditionelle et...rap? Le groupe Alaclair Ensemble cassera la baraque en bois rond avec son post-rigodon bas-canadien, pour une fête traditionnelle revisitée.

Réunissant des restaurateurs du coin qui proposent une gastronomie métissée teintée de tradition québécoise et de la tire sur neige, Panache et bois rond propose également une programmation musicale étoffée.

«On a voulu aller chercher plusieurs sphères, ne pas se limiter à un genre. On a des chansonniers, des ensembles traditionnels...et même Alaclair Ensemble!», a résumé l’organisateur de l’événement, Billy Walsh.

Ogden, Maybe Watson et KenLo, trois des membres du groupe de rap qui compte aussi sur Claude Bégin et Eman d’Accrophone, ainsi que sur Mash et Vlooper, ont d’ailleurs bravé le froid glacial afin de se déguiser en bûcherons urbains pour rencontrer le «24 Heures». Le décor seyait bien à ceux qui se réclament du post-rigodon.

«On est post-rigodon dans le sens où tu ne peux jamais savoir que tu es en train de faire de la musique traditionnelle quand tu la crées dans le présent. La Bolduc ne pensait sûrement pas qu’elle faisait du trad!», a lancé d’emblée Ogden Ridjanovic, qui évolue également au sein de la formation Rednext Level sous l’alias de Robert Nelson.

Rap bas-canadien

Une identité parallèle qui n’est pas anodine. Figure historique souvent méconnue, le patriote anglophone Robert Nelson est pourtant celui qui s’est auto-proclamé président de la République du Bas-Canada en 1838.

«Aujourd’hui, les mouvements souverainistes ont recyclé les Patriotes dans un narratif ethnolinguistique précis, celui de l’identité franco-catholique. Mais ce n’était pas le cas! La Déclaration d’indépendance stipulait clairement que les langues officielles seraient le français et l’anglais», a souligné Ogden Rodjanovic, ajoutant du même souffle que l’identité traditionnelle québécoise est métissée depuis le tout début, notamment avec la présence d’Irlandais et d’Anglais.

S’ils ne souhaitent pas faire de revendications politiques, les gars d’Alaclair ont trouvé leur pied historique dans les valeurs inclusives du Bas-Canada, dans laquelle baigne d’emblée leur créativité.

«Peu importe ce qu’on fait, on est teintés par la culture bas-canadienne, parce que c’est d’où on vient! On n’essaie pas de plaquer des événements historiques ou des sujets en particulier, ça s’exprime naturellement à travers les thèmes qu’on aborde», a noté Maybe Watson, qui évolue aussi en solo et au sein de Rednext Level.

Québec-Montréal

Le collectif qui s’est amalgamé au fil de rencontres entre Trois-Rivières, Montréal, Québec, et même un covoiturage Allô-Stop à Drummondville fait surtout dans l’auto-représentation. «Notre thème principal est notre milieu de vie. On aborde les sujets soit par le filon de l’abstraction complète, mais une grosse partie est notre quotidien: la famille, la bouffe, le sport, l’amitié», a énuméré KenLo, qui a lancé son premier album solo,«Long Jeu», en octobre 2016.

L’abstraction, Alaclair Ensemble connaît. Si leur dernier album, «Les Frères cueilleurs», est une galette foncièrement rap, les précédentes offrandes du groupe faisaient presque dans l’expérimental.

Le concert de la formation sera l’occasion de découvrir en primeur ce style musical éclectique qui sera peut-être la tradition musicale de demain, qui sait? «La tradition, ce n’est pas un moule fermé que tu reproduis. Avec le post-rigodon et le Bas-Canada, on apporte une hybridation constante. C’est la vision d’Alaclair. Il n’y a pas de fin à la construction de la culture», a martelé Ogden Radjanovic.

Alaclair Ensemble sera en concert le 25 mars à 14 h, au festival Panache et bois rond de Verdun.