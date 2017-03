«Se raconter des mensonges, les séparatistes aiment ça»

Les réactions sont nombreuses au lendemain du budget 2017 du ministre Bill Morneau, mais certaines ont ramené la question de l’indépendance au cœur du débat à l’Assemblée nationale.

Pour le chef du Parti québécois, la solution pour s’éviter des déceptions serait de n’avoir qu’un seul budget, celui d’un Québec indépendant.

«C’est comme si le Québec était déjà indépendant, mais ne contrôlait pas la moitié de son budget», a déclaré Jean-François Lisée aujourd’hui.

Évidemment, le ministre des Finances du Québec, Carlos Letaio, diffère d’opinion à ce sujet. «Si on envoie des taxes et impôts à Ottawa, on reçoit aussi des transferts et des paiements directs. D’ailleurs, il y a 15 milliards nets que nous recevons de plus. [Les péquistes] ne nous ont jamais expliqué eux, dans leur pays imaginaire, comment ils allaient combler ce besoin de 15 milliards.»

Les deux chroniqueurs politiques de l’émission «La Joute» ont poursuivi le débat en ondes, qui s'est vite enflammé.

Luc Lavoie pose la même question que le ministre Letaio: «D’où viendront les 15 millions?» se demande-t-il.

Mais son coanalyste Bernard Drainville conteste ce chiffre, qui provient d’une étude de Statistique Canada et qui, affirme-t-il, aurait été répudié depuis sa parution. «On ne le sait pas si c’est vraiment 15 [milliards], si ce n’est pas plus 10 ou 5...»

Selon la propre évaluation de l'ancien député et ministre péquiste, ce chiffre est fondé sur des «calculs très approximatifs et très peu rigoureux».

La réplique de Luc Lavoie ne tarde pas. «Quand il y a un chèque de péréquation qui s’en vient, c’est pas mal rigoureux ça. La base militaire de Valcartier, c’est pas mal rigoureux ça, celle de Longue-Pointe aussi.»

«On aime mieux continuer à se raconter des mensonges parce que les séparatistes aiment ça. Alors, amusez-vous», lance-t-il.

«Pourtant, Luc, toi qui passes ton temps à dire: "ah, les maudites bureaucraties, ça coûte la peau des fesses". Là, je te dis: t’en prends deux et t’en fais juste une avec, tu vas sauver de l’argent, c’est du gros bon sens. Si c’est la bureaucratie d’Ottawa qu’on veut éliminer, celle-là est bonne et celle de Québec est mauvaise», s’interroge-t-il en pestant.

Ça chauffe à «La Joute», et pourtant, il n’y a aucun référendum sur la question avant au moins six ans, rappelle l’animateur Paul Larocque.

Voyez dans la vidéo en haut de cet article un extrait de l’émission «La Joute».