Un élu fédéral de Montréal dans l’embarras

Le député fédéral Nicola di Iorio, qui représente la circonscription de Saint-Léonard–Saint-Michel pour le Parti libéral du Canada, se trouve dans l'embarras après avoir formulé une remarque sexiste à l'endroit de la députée conservatrice Dianne Watts.

Selon le «National Post», le député libéral aurait demandé à sa consœur ou se trouvait son poteau sur lequel elle pourrait se laisser glisser, suggérant par sa remarque qu’elle serait une effeuilleuse.

Les propos ont été tenus lors d'une séance de travaux du Comité permanent de la sécurité publique et nationale tenue le 8 mars dernier, en pleine Journée internationale du droit des femmes, a rapporté le «National Post» jeudi.

«Clairement, c’était un commentaire inapproprié et j’étais ébranlée qu’il me dise cela. J’ai répondu "pardon" et il l’a répété», a raconté la députée conservatrice. Selon elle, le député lui aurait affirmé à la fin de la séance des travaux qu’il aurait voulu faire une blague.

Des élus de l’opposition se sont demandés pourquoi le premier ministre Justin Trudeau, qui se dit ouvertement féministe, n’a pas sermonné son député.

Nicola di Iorio n’a pas commenté cette affaire.

Mercredi, le député libéral a pris la peine de souligner, à la Chambre des communes, le lancement de l’initiative «commande un Angelot» dans deux bars de Montréal. Cette campagne vise à mieux protéger les femmes se sentant menacées ou victime d'une agression dans les bars à l’aide d’un code destiné au personnel.

Mme Watts a qualifié d’hypocrite cette déclaration du député di Iorio.