Un gourou en visite à Saint-Mathieu-du-Parc

Celui qu'on considère comme un grand gourou mondial de la chose spirituelle débarque en Mauricie. Sri Sri Ravi Shankar a été accueilli par des adeptes, principalement d'origine indienne, à l'aéroport de Trois-Rivières où il est arrivé à bord d'un jet privé en provenance du Texas.

Il était attendu à Saint-Mathieu-du-Parc où sa fondation internationale a fait construire un immense temple de méditation. Elle en a quatre autres semblables en Inde, au Népal, en Allemagne et aux États-Unis.

Le Centre international de l'Art de Vivre se défend d'être assimilable à une secte religieuse. «Chacun est libre d'aller et de venir à sa guise», assure le directeur du centre, Pierre Laflamme.

D'ailleurs le lieu de méditation situé sur le chemin de l'Infinité accueille chaque année des milliers de visiteurs en provenance de tous les coins des Amériques. Sa clientèle est toutefois principalement formée de Canadiens d'origine indienne habitant la région de Toronto.

Qu'est-ce qui suscite ce véritable culte voué au gourou provenant du sud de l'Inde? Un adepte évoque son humilité, sa simplicité, son humour et sa sagesse profonde.

Le gourou décrit son approche comme empreinte de clarté de pureté et de sincérité. Sri Sri Ravi Shankar repartira dimanche à destination de Los Angeles.

Il doit régulièrement parcourir les 156 pays où son organisation est présente. On le considère comme l'un des personnages les plus «influents» de l'Inde et le «gourou des pauvres».