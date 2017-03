Le gestionnaire de portefeuille montréalais Fiera Capital a dévoilé jeudi les résultats financiers de son année 2016, durant laquelle l’entreprise a mené à bien cinq acquisitions et augmenté ses actifs sous gestion de 15 %.

Au cours de l’exercice financier clôt le 31 décembre 2016, l’entreprise montréalaise a fait passer la valeur de ses actifs sous gestion à 116,9 milliards $, par rapport à 101,4 milliards $ au 31 décembre 2015.

«L'exercice 2016 a été une année charnière pour Fiera Capital, a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital. Non seulement avons-nous atteint 116,9 milliards $ en actifs sous gestion, mais nous avons également procédé à une importante diversification de notre offre et avons accru notre présence dans le secteur de la gestion mondiale d'actifs.»

Les revenus de l’entreprise ont aussi augmenté à 344,1 millions $, en forte hausse comparativement à 258,4 millions $ l’année précédente.

2016 s’est avérée être une année importante pour l’entreprise, notamment avec les acquisitions des firmes Samson Capital Advisors, Apex Capital Management et Charlemagne Capital Limited.