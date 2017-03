Cambriolage dans une bijouterie: les policiers n'ont pas été appelés

La bijouterie Skinner & Nadeau de Sherbrooke a été la cible d’un important vol de bijoux dans la nuit de mardi à mercredi.

Les cambrioleurs ont eu le champ libre pour commettre leur larcin, puisque les policiers n’ont jamais été appelés sur les lieux, même si le système d’alarme a bel et bien fonctionné, selon les dires du propriétaire du commerce, Pierre Nadeau.

«C’est sûr que ça a sonné, parce qu’ils ont certainement attendu une vingtaine de minutes que l’alarme arrête de sonner à l’extérieur, puis là, les policiers ne venaient pas parce qu’ils n’ont pas eu l’appel, a-t-il raconté. Donc là ils ont forcé la porte, on les voit forcer la porte en avant, défoncer puis entrer et faire ce qu’ils avaient à faire.»

Sur les caméras de surveillance, on peut voir les deux suspects, qui semblaient particulièrement expérimentés, vider le contenu de neuf présentoirs de montres et de bijoux en argent. Ils sont restés entre 1 h et 2 h à l’intérieur de l’établissement. La valeur de leur butin est estimée à plus de 40 000 $.

Les policiers croient qu’il pourrait également y avoir un troisième individu d’impliqué. Il pourrait avoir attendu les deux voleurs dans un véhicule à l’extérieur du bâtiment.

L’enquête policière devra notamment déterminer si le système d’alarme était fonctionnel au moment du crime et s’il s’est déclenché. Le cas échéant, les enquêteurs devront également établir pourquoi la centrale d’alarme n’a pas contacté les policiers.