Côte-Nord: les entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent courtisés

Avec ses projets mis sur la glace et ses pertes d’emplois, l'industrie minière de la Côte-Nord en arrache depuis quelques années, mais la Société du Plan Nord soutient qu’une reprise pointe à l'horizon.

«On constate quand même une reprise dans les métaux et les minéraux non traditionnels. On voit une reprise dans le domaine du fer. Si on regarde dernièrement les annonces où une société minière vient d’acheter 735 wagons, ce n’est pas pour les garder dans la cour», a soutenu le directeur à la commercialisation de la Société du Plan Nord, Jocelyn Douhéret.

Et il n'y a pas que les mines sur le territoire du Plan Nord. Il faut également compter sur la forêt, les énergies renouvelables et même la culture des petits fruits.

Bref, il y a des opportunités d'affaires sur la Côte-Nord et, à elles seules, les entreprises locales ne combleront pas tous les besoins. C'est pourquoi la Société du Plan Nord courtise à l'extérieur de la région, notamment dans le Bas-Saint-Laurent.

«Quand un projet se déroule avec le Plan Nord, le promoteur du projet va pouvoir répondre à ses besoins à environ 40 % sur le territoire. Mais ça veut dire que, le reste, il faut aller le chercheur ailleurs au Québec», a ajouté M. Douhéret.

Un appel qui a un écho dans la région de Rimouski où plusieurs entrepreneurs ont déjà l'expérience de la Côte-Nord.

«Ne serait-ce que des entrepreneurs en électricité, construction générale et tout ce qui est fournisseurs de produits en parallèle, donc oui on en a », a affirmé la présidente de la Chambre de commerce Rimouski-Neigette, Chantal Pilon.

La Société du Plan Nord a lancé il y a quelques semaines une plateforme d'affaires sur son site internet. Les entrepreneurs peuvent s'y inscrire afin de se faire connaître.

Développement économique Sept-Îles a questionné ces démarches de la Société du Plan Nord. L'organisme pense qu'il faut d'abord aider les entreprises nord-côtières.

«Les efforts devraient être faits pour essayer de nous donner un petit peu d’air frais ici, pour être capables de sauvegarder le plus possible notre entrepreneuriat dans la région de Sept-Îles et Port-Cartier. Les moyens devraient être mis là-dessus plutôt que de partager le peu de tarte qu’il nous reste », a indiqué le directeur général adjoint chez Développement économique Sept-Îles, Russel Tremblay.

Malgré tout, 200 entreprises de l'extérieur de la Côte-Nord sont déjà inscrites sur le site de la Société du Plan Nord.