Excuses exigées du député Di Iorio pour un commentaire sexiste

Justin Trudeau n'a pas l'intention de réprimander son député de Saint-Léonard-Saint-Michel pour un commentaire à connotation sexiste. Nicola Di Iorio s'est attiré les foudres de l'opposition pour une déclaration qu'il a faite à une députée d'opposition.

Le 8 mars dernier, quand le téléphone de la députée Dianne Watts a sonné avant un comité, le député Di Iorio lui a demandé: «où est ton poteau de danseuse exotique?»

La remarque a aussitôt été rapportée au whip Pablo Rodriguez, qui dit avoir pris les mesures appropriées, puisque M. Di Iorio a offert ses excuses et a expliqué que le commentaire n'avait pas pour but de l'offenser.

Mais pour l'opposition, les excuses sont insuffisantes. «En politique, ce gouvernement n'a de cesse de se gargariser de beaux grands principes sur les femmes, l'égalité des femmes, on est en 2017, et bla, bla, bla... Mais quand survient un incident aussi triste et malheureux, la réaction tarde, et on est déçus», déplore le conservateur Gérard Deltell.

«Depuis deux semaines, silence radio du premier ministre. On ne l'entend pas dire que c'est inacceptable, que c'était irrespectueux, que c'était sexiste, alors que n'importe quelle femme qui aurait reçu ces commentaires-là, moi-même, je n'aurais pas accepté ça, j'aurais trouvé ça insultant» affirme la néodémocrate Anne Minh-Thu Quach.

Pressé de se mêler du dossier, le premier ministre a gardé ses distances, et s'est contenté de dire qu'un comité analysera le commentaire de monsieur Di Iorio.

«On a maintenant en place un processus formel, un processus rigoureux pour le faire, et je sais que ce processus est en train d'être utilisé», a dit Justin Trudeau.

Le député de Saint-Léonard-Saint-Michel reste muet.

En 2014, Justin Trudeau a suspendu deux députés pour des allégations d'inconduite sexuelle. C'est à cette époque que le Parlement a revu ses mécanismes, pour traiter toutes les plaintes d'inconduite.