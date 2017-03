Il dort avec le cadavre de sa colocataire pendant deux jours après l’avoir tuée

Alain Blais a reconnu avoir tué sa colocataire, Marie-Josée Guénette, vendredi au Palais de justice de Gatineau. L’homme de 65 ans a plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire.

En octobre 2013, sur la rue Montpetit dans le secteur Hull, Alain Blais a étranglé sa victime de 41 ans à la suite d’une dispute. De nouveaux détails troublants ont été révélés vendredi. Notamment, l'accusé aurait dormi dans le même lit que la victime pour ne pas qu'elle soit «seule».

«M. Blais a tout simplement nettoyé le corps de la victime et a dormi durant une certaine période dans le même lit, pour ensuite prendre le corps de Mme Guénette, le mettre dans un sac de poubelles et le déposer près des conteneurs à déchets», a expliqué l’avocat de la Couronne, Me Sylvain Petitclerc.

Avant de se rendre, M. Blais aurait fait des tentatives de suicide et consommé une grande quantité de médicaments et d’alcool. Il a ensuite avoué les gestes qu’il avait posés aux policiers.

Devant le tribunal, la mère de la victime a affirmé qu’aucune sentence ou regret ne pourra effacer le geste posé.

«Jusqu’au dernier moment, le meurtrier n’a pas pris sa responsabilité, a-t-elle dit. Tout en se sachant coupable, il a marchandé la mort de ma fille pour une réduction de peine.»

Ce plaidoyer de culpabilité met donc fin aux procédures judiciaires. Son procès devait se tenir en septembre 2018. Le juge a condamné M. Blais à une sentence de 12 ans de pénitencier. Il a ainsi accepté la proposition commune de la Couronne et de la défense.

Détenu depuis son arrestation en octobre 2013, Blais devra rester derrière les barreaux six ans et 10 mois.