Il sauve son camarade d'école grâce à la méthode de Heimlich

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Grâce à ses cours de secourisme, un élève de La Crosse, au Wisconsin, a pu sauver son ami qui s’étouffait pendant l’heure du dîner, mercredi, à leur école, grâce à la méthode de Heimlich.

La scène spectaculaire a été captée par les caméras de surveillance de l’établissement.

Ian Brown et Will Olson mangeaient en compagnie d’autres amis dans la cafétéria lorsque l’incident s’est produit.

«Quelqu’un a fait une blague et Will a mis de la nourriture dans sa bouche et ça ne s’est pas bien passé», raconte Ian.

«J’ai pris une grande respiration pendant que je riais, et c’est là que j’ai commencé à m’étouffer», enchaîne Will.

Son ami a alors constaté que son visage commençait à devenir «mauve et bleu» et c’est alors qu’il a décidé de passer à l’action.

«Les autres jeunes ne faisaient rien, alors j’ai décidé de me lever et d’aller l’aider», ajoute Ian Brown.

«C’était épeurant», admet Will.

Heureusement, Ian savait quoi faire grâce à sa participation aux ateliers donnés par le service local de sa municipalité.

«C’est génial de voir que Ian a pu mettre en pratique ce qu’il avait appris sans avoir à y réfléchir longuement», explique l’agent Kurt Weaver, du service de police de La Crosse.

Ses manoeuvres ont porté leurs fruits et il a réussi à dégager les voies respiratoires son camarade.

«J’aurais pu mourir, soutient Will. Je pourrais être mort maintenant. Je suis reconnaissant. Je ne pourrai jamais le remercier assez pour ce qu’il a fait.»

Le jeune Will promet maintenant de suivre des cours de secourisme pour pouvoir lui aussi être en mesure de sauver la vie de quelqu’un lorsque l’occasion se présentera.