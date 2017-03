Incendie de la caserne et du garage municipal: la population sous le choc

Les résidents de La Rédemption, dans le Bas-Saint-Laurent, étaient sous le choc au lendemain de l’incendie majeur qui a ravagé leur caserne de pompiers et leur garage municipal.

« Ça fait mal voir ça. Nous autres c’est notre métier. Je travaille pour la municipalité. Tout est perdu. On va recommencer », a constaté un citoyen.

Le garage et la caserne sont considérés comme des pertes totales. Il y a également trois véhicules du Service de sécurité incendie qui ont été détruits, de même que la presque totalité de l’équipement du Service des travaux publics de la municipalité.

«On a sauvé les tracteurs, mais à part de ça, on n'a rien. On va communiquer avec les pompiers de Mont-Joli pour avoir de l’aide s’il survient un autre feu pour nous dépanner. Le député m’a aussi appelé pour nous dire que si on avait besoin d’aide, il serait là », a déclaré la mairesse de La Rédemption, Madeleine Perreault.

La Sûreté du Québec a écarté tout acte criminel. Les pompiers vont mener leur enquête afin de déterminer la cause exacte de l’incendie.

La Rédemption aura besoin rapidement d’une nouvelle caserne et d’un nouveau garage municipal. Vendredi après-midi, la mairesse, le député Pascal Bérubé ainsi que le député responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour, seront réunis d’urgence pour trouver une solution.