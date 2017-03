La pièce maîtresse de la politique énergétique du gouvernement Couillard prend forme

Le gouvernement du Québec a franchi une nouvelle étape de sa Politique énergétique 2030, vendredi, en nommant la personne qui sera à la tête de l’organisme Transition énergétique Québec dont le rôle sera central pour atteindre les objectifs fixés.

C’est Johanne Gélinas, qui est actuellement associée et responsable de la pratique Développement durable au sein de la firme de Raymond Chabot Grand Thornton, qui a été nommée au poste de présidente directrice générale de Transition énergétique Québec. Mme Gélinas a aussi été par le passé commissaire au Bureau des audiences publiques sur l'Environnement (BAPE) et commissaire fédérale à l'Environnement et au Développement durable au Bureau du vérificateur général du Canada.

La nomination de Mme Gélinas a été annoncée, vendredi, à l'occasion du Forum sur la transition énergétique organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«Découlant de la politique énergétique 2030 du Québec, l'organisme Transition énergétique Québec aura pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement», a expliqué le cabinet du premier ministre Couillard, vendredi.

Transition énergétique Québec a été formellement institué en décembre dernier lors de l’adoption du projet de loi 106 sur la Politique énergétique 2030 du gouvernement Couillard.

Avec sa nouvelle politique, le gouvernement vise notamment d’ici 2030 la réduction de 40 % de la quantité de produits pétroliers consommés au Québec, l’élimination de l’utilisation du charbon thermique et l’augmentation de 25 % de la part des énergies renouvelables dans la production totale d’énergie.