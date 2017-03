Le MAPAQ met en place un programme d'inspection

Après nos révélations voulant que du porc se retrouvait dans du boeuf haché, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a décidé de mettre en place un nouveau programme d'inspection.

Le MAPAQ instaure donc une nouvelle mesure visant tous les établissements québécois de vente au détail qui préparent du boeuf ou du veau haché.

«Le consommateur a le droit de savoir ce qu'il achète et ce qu'il met dans son assiette. Dès aujourd'hui, les inspecteurs du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ceux de la Ville de Montréal prélèveront des échantillons. La substitution d'aliments est une pratique frauduleuse et les situations qui nous sont rapportées sont inacceptables», a déclaré le ministre Laurent Lessard par voie de communiqué.

Un commerçant pris à vendre un produit avec une indication inexacte, fausse ou trompeuse sur la nature pourrait recevoir une amende allant de 500$ à 3000 pour une première offense ou encore jusqu'à 9000$.

Lors d’un test de l’équipe du Québec Matin, trois des quatre emballages de bœuf achetés contenaient de la viande de porc.

«Ce n’est pas normal de trouver de l’ADN de porc dans du bœuf haché, avait expliqué le président d’Environex. Si on en découvre au-delà de la limite de détection, c’est dire qu’une personne a mis volontairement ou involontairement de la viande de porc dans le mélange de bœuf.»

À cette fin, le service d'inspection du Ministère appliquera un protocole de surveillance et d'analyse de la viande hachée prélevée dans ces établissements d'alimentation. Le ministre fait également appel aux détaillants en alimentation afin qu'ils redoublent de vigilance pour contrer ce type de fraude.

