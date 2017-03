Les profits de BRP en hausse au quatrième trimestre

Bombardier Produits Récréatifs (BRP) a dévoilé vendredi un bénéfice net de 136,4 millions $ au quatrième trimestre, comparativement à une perte de 28,7 millions $ à la même période l’an dernier.

Pour le trimestre terminé le 31 janvier dernier, l'entreprise basée à Valcourt, en Estrie, a déclaré un bénéfice dilué par action normalisé de 1 $, en hausse de 33 % ou 0,25 $ par action.

Les revenus ont atteint un montant record de 1,3 milliard $ pour le quatrième trimestre en hausse de 18 %. De plus, les ventes au détail sont en hausse de 12 % en Amérique du Nord, principalement attribuables aux véhicules côte à côte et motoneiges, a fait savoir la compagnie québécoise.

«Nous avons terminé un trimestre record ainsi qu'une année record dans un contexte de marché difficile, et je crois fermement que notre succès est attribuable en grande partie à la qualité de notre équipe et à la diversification de notre gamme de produits, des régions où nos produits sont vendus et de notre empreinte manufacturière», a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

Pour l’exercice, le fabricant de véhicules récréatifs a annoncé un bénéfice net de 257 millions $, en hausse de 205 millions $. Les revenus ont également crû de 9 % à 4,1 milliards $.