Mais qui était «Rascar Capac», la momie des aventures de Tintin?

Quel âge avait-il? Que mangeait-il? De quoi est-il mort? Autant de questions auxquelles vont tenter de répondre des chercheurs belges en braquant leurs instruments sur la momie péruvienne «Rascar Capac», rendue célèbre par son apparition effrayante dans les aventures de Tintin.

La peau brune et desséchée de cette momie aux orbites vides, jetant des sorts à Tintin et à ses compagnons dans les albums «Les Sept Boules de Cristal» et «Le Temple du Soleil», ont marqué les esprits des lecteurs les plus braves.

Pour créer ce personnage inquiétant, Hergé, le «père» de Tintin, se serait inspiré d'une véritable momie précolombienne, conservée depuis 175 ans aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles.

La chercheuse Caroline Tilleux et le conservateur des collections «Amérique» du musée, Serge Lemaitre, ont décidé d'étudier en profondeur cette momie, ainsi que six de ses semblables également conservées dans le musée bruxellois.

«Rascar Capac» avait déjà fait l'objet d'un premier examen dans les années 1990, mais elle vient de repasser sous les instruments de pointe des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, ont indiqué cette semaine les responsables du musée.

Grâce aux nouvelles avancées technologiques en matière d'imagerie médicale, les chercheurs espèrent obtenir des informations plus précises sur la date de la mort, l'alimentation ou encore l'origine géographique des sept momies conservées dans la capitale belge. Les résultats de l'étude devraient être disponibles d'ici à quelques mois.