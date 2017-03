Mauvaise nouvelle pour Marc-André Skelling

Depuis juillet dernier, le cancer de Marc-André Skelling était endormi. Le jeune homme reprenait peu à peu une vie normale, mais sa maladie s’est récemment réveillée.

«Je ne suis pas triste, je suis plus, excusez l'expression, en tabarn...», a confié Marc-André à TVA Nouvelles.

Lors de son dernier examen, de nouvelles traces de cancer ont été détectées dans deux de ses ganglions.

«Elles sont minimes, mais elles sont là. Alors il faut que je recommence la chimio. Là, on m'a parlé d'une autre sorte de chimio par-dessus, en plus de la radiothérapie», a-t-il expliqué.

Depuis un an, le jeune homme de 26 ans reçoit un traitement expérimental provenant des États-Unis.

«Toutes les places qu'il y en avait (tumeurs), elles sont toutes endormies, elles sont toutes belles, et stables au moins. C'est frustrant, mais qu'est-ce que tu veux faire, tu n'as pas le choix.»

Quelques semaines avant le temps des Fêtes, une première tumeur avait été détectée.

«Ça pouvait être une source d'infection, ou d'inflammation. Ils me l'avaient dit qu'il y avait quelque chose, mais je me suis dit, bon bien, c'est rien si c'est à cause de ça. Donc, j'en ai pas parlé. C'était pour les protéger, pour ne pas qu'ils s'en fassent avec tout ça encore.»

«C'est une tonne de briques qu'on a eue sur la tête vendredi, sérieux», a affirmé André Skelling, le père de Marc-André.

«Ça donne un coup, mais je respecte son choix. En même temps, je me dis c'est épouvantable, il a voulu nous modérer toute la gang», a raconté Muguette Veilleux-Skelling.

Au cours des prochaines semaines, Marc-André va poursuivre son traitement au centre hospitalier de Sherbrooke.

«Il y a eu des combats, il y a eu des défaites, mais aussi des victoires. Et là, on va miser sur la prochaine victoire, et éliminer ça c'est petites cochonneries-là, a ajouté le père.

Marc-André puise sa force auprès de sa famille. En avril, il deviendra le parrain d'un enfant. Une poussée pour poursuivre son combat.

«Mes deux frères attendent des bébés. Je veux les voir grandir, alors ça, c'est une source de motivation.»