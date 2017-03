Mine Arnaud: le DESI se rend à Tampa

L'organisme Développement économique Sept-Îles (DESI) a participé à un événement sur l'industrie des roches phosphatiques en Floride récemment.

L'objectif était de mieux comprendre cette industrie alors que le projet de mine d'apatite de Mine Arnaud pourrait voir le jour à Sept-Îles.

Les participants partageront les connaissances acquises aux PME de Sept-Îles pour qu'elles puissent profiter des retombées de ce projet.

Il existe certaines similitudes entre l'industrie du fer et celle de l'apatite.

«On a visité un projet pilote là-bas où ils veulent faire du bouletage d’apatite. C’est à peu près le même procédé que ce qu’on voit sur nos usines de bouletage sur la Côte-Nord. On voit vraiment que, même si on ne parle pas de la même matière première, qu’il y a des façons de faire qu’on peut importer au niveau du fer vers l’apatite et vice versa», commente le directeur général adjoint chez Développement économique Sept-Îles.