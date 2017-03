L'entrepreneur Normand Trudel écope de 15 mois de prison

Coupable de trafic d'influence et complot à Mascouche, l’entrepreneur Normand Trudel a écopé d'une peine de 15 mois de prison et 3 ans de probation, vendredi, au palais de justice de Joliette.

Sept hommes avaient été arrêtés par l’UPAC en avril 2012 pour avoir pris part à un stratagème de collusion et corruption pour enrichir le parti de l’ancien maire Richard Marcotte en échange de contrats.

Quatre des sept accusés avaient plaidé coupables en janvier 2017. En plus de Trudel, les ingénieurs Rosaire Fontaine et André de Maisonneuve et l’ancien directeur général de la Ville de Mascouche Luc Tremblay avaient initialement été accusés de fraude, de complot, d’abus de confiance et d’usage de faux.

En décembre 2016, les coaccusés avaient invoqué l’arrêt Jordan pour tenter de faire avorter leur procès qui n’avait toujours pas démarré 30 mois après leur arrestation.