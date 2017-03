Peu de services pour une jeune fille atteinte d'une maladie rare

Une jeune fille de Rivière-du-Loup souffre d’une maladie très rare et c’est seulement après avoir subi une panoplie de tests qu’elle a pu recevoir son diagnostic. En raison des délais, elle est aujourd’hui trop âgée pour recevoir les soins spécialisés dont elle a besoin.

«Au centre de réadaptation, quand on arrive à 7 ans, on tombe comme dans une autre catégorie où il y a très peu de services, mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas nous en offrir, c'est qu'au gouvernement, il ne donne pas de subvention pour ces enfants-là», déplore la mère d’Alexane, Sonia Marquis.

«Honnêtement, je suis vraiment en colère. C'est choquant! C'est choquant de voir ça parce que, ils sont qui, eux, pour me dire que, dépassé 7 ans, on va laisser ça aux écoles», poursuit-elle.

La maladie dont souffre Alexane se nomme la délétion du chromosome 16. «On est constitué de paires de chromosomes et elle, à la paire numéro 16, il y a un trou. Dans son cas, ça amène plusieurs problématiques dont l'épilepsie, la dysplasie, le déficit d'attention. Il y a beaucoup de choses qui en découlent», explique sa maman.

C’est donc une maladie orpheline extrêmement rare pour laquelle très peu de recherches sont effectuées. «La science fait que, étant donné que c'est une maladie type orpheline, maladie rare, ils ne mettront pas des sous pour découvrir ce sera quoi son avenir, pour découvrir de nouveaux symptômes», raconte Sonia Marquis.

Résultat: les médecins n’ont aucune certitude sur les impacts de sa maladie. Ainsi, chaque jour, de nouveaux problèmes de santé peuvent apparaître. «Ils sont comme cobayes un peu. Si demain matin, elle se lève et elle ne marche plus d'une jambe, exemple, ils vont mettre ça dans la liste de "Ce serait possible que la délétion cause ça"», mentionne Mme Marquis.

Et ce n'est pas tout. «Là où je panique le plus, c'est qu'à 14 ans, elle a le droit de décider. Elle a droit de décider qu'elle ne prend plus rien, elle a le droit de décider que maman n'entre plus dans le bureau, que je ne vais plus voir aucun spécialiste», s’inquiète la femme.

Pour améliorer le sort d'Alexane, Sonia Marquis tente de consulter des spécialistes au privé, mais les listes d'attente débordent.