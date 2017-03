Québec solidaire et Option nationale pourraient fusionner

Québec solidaire (QS) et Option nationale (ON) envisagent de former un seul et unique parti dans l’avenir.

La nouvelle a été confirmée à l’Agence QMI par l’attachée de presse de QS, Élise Tanguay.

QS devrait publier un communiqué de presse qui contiendra plus de précisions en fin de journée, ce vendredi.

Cet éventuel mariage avait été exploré à au moins une reprise par le passé.

En février 2014, près de 300 militants de QS et de ON avaient signé une lettre ouverte intitulée «Une conjoncture, ça se crée», dans laquelle ils demandaient la fusion des deux partis.

«Nous, membres d’Option nationale (ON) et de Québec solidaire (QS) qui signons cette lettre, considérons nos partis respectifs comme faisant partie de ces mouvements sincères qui s’opposent aux forces rigides de l’inertie», avaient expliqué les signataires.

La direction d’ON avait toutefois rejeté du revers de la main cette initiative des militants «qui n’a pas de rapport avec la position officielle du parti», avait alors dit Mathilde Lefebvre, responsable des médias pour Option nationale.

Pour expliquer cette impossible fusion, ON avait notamment donné comme raison, sur son site web, «l'absence d'engagement indépendantiste concret dans la démarche proposée par [QS]».