Six mois de prison et probation de deux ans pour l'ex-maire Gilles Deguire

L’ex-maire de Montréal-Nord et ancien policier Gilles DeGuire a écopé de six mois de prison pour avoir fait des attouchements sur une mineure qui, de son côté, a été traumatisée à vie.

«Cet homme m'a carrément détruite, il m'a volé mon adolescence et ma future vie», a déclaré la victime de DeGuire, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

La jeune femme, qui ne peut être identifiée,‎ a livré un poignant témoignage sur les conséquences que le crime de DeGuire a eues sur elle.

Dépressive et pleine de désespoir, l'adolescente a même pensé au suicide, a-t-elle dit pendant que DeGuire écoutait, la tête basse.

«On me dit que je dois juste apprendre à vivre avec, mais c'est‎ plus facile à dire qu'à faire, a-t-elle ajouté. Je ne comprends pas pourquoi il m'a choisi moi, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour une victime, c'est très dur. À cause d'un homme, j'ai peur d'à peu près tout.»

Sur deux ans

L’adolescente avait entre 13 et 15 ans à l’époque des faits, qui avaient commencé en 2013 dans un chalet.

L’ex-maire de 67 ans avait alors saisi la victime et l’avait embrassée sur la bouche. Puis, à chaque fois qu’il revoyait l’adolescente, il recommençait. L’adolescente n’a toutefois rien dit jusqu’en octobre 2015. À cette époque, elle s’était retrouvée seule dans une voiture avec DeGuire et comme elle ne voulait pas s’asseoir à côté de lui, elle avait feint une douleur pour s’allonger sur la banquette arrière du véhicule.

Mais DeGuire avait plutôt reculé le siège avant pour avoir la victime à ses côtés. Il lui avait alors caressé la cuisse, puis sur les parties intimes.

«Arrête, s’il te plaît», avait dit l’adolescente.

DeGuire s’était alors rangé à côté d’un boisé et s’était excusé. Il avait toutefois embrassé la victime sur la bouche qui est descendue de la voiture.

«Quand il m'embrassait, il aspirait une partie de mon âme, de ma joie de vivre», a ajouté l'adolescente ce vendredi.

La mère de la victime a également témoigné que sa fille était «une battante» malgré le traumatisme de l'agression. La mère a décrit les dommages que les contacts sexuels ont causés à sa famille, et particulièrement sur sa fille qui a vu ses résultats scolaires chuter.

«Ma fille est brisée à l'intérieur», a déploré la femme.

Regrets

DeGuire a pour sa part dit avoir «une peine incroyable» pour ses gestes. En larmes, il a juré être repentant pour ses gestes qui l'ont «énormément perturbé».

«Mille excuses, que le Seigneur me pardonne», a-t-il dit tout en disant espérer pouvoir faire un jour amende honorable «même si ça réparera pas» les dommages qu'il a causés.

Notons que le chef d’accusation, d’abord porté par voie criminelle, avait été réduit par voie sommaire, ce qui est objectivement moins grave. La peine minimum pour ce crime est de trois mois d’incarcération.

DeGuire a eu une longue carrière au sein de la police de Montréal, pendant laquelle il a notamment travaillé en tant que policier sociocommunautaire.

Pendant cette période, il a aussi été responsable des enquêtes aux agressions sexuelles pendant de nombreuses années, selon ce que rapportaient plusieurs médias en 2009.

‎En plus de la peine de prison, DeGuire s'est vu interdit de communiquer avec la victime et la famille directe de celle-ci.

Une fois sorti de prison, il devra aussi s'abstenir de trouver un emploi qui le mettrait en contact avec des jeunes, en plus de respecter une probation de deux ans, entre autres.

La sentence était une suggestion commune des parties.

Me Louise Blais agissait pour la Couronne, tandis que DeGuire était représenté par les avocats Frank Pappas et Alexandre Bergevin.