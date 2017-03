Sylvie Cloutier fait entendre sa demande d’appel

Sylvie Cloutier a fait entendre sa demande d’appel jeudi au palais de justice de Rivière-du-Loup. La propriétaire d’une garderie privée a été trouvée coupable en juillet 2015 de voies de fait sur un enfant de 11 mois dont elle avait la garde.

Dès que sa sentence a été prononcée, elle a mentionné vouloir porter sa cause en appel. Aujourd’hui, sa demande a été entendue par la juge Suzanne Gagné de la Cour supérieure du Québec.

C’est la juge Luce Kennedy qui a entendu ce procès à l’origine. Selon les prétentions de son avocat, Me Normand Morneau-Deschênes, la juge Kennedy a basé son jugement sur une conclusion qui est contredite par d’autres éléments de preuve.

Toujours selon la partie défenderesse, la notion du doute raisonnable a été mal définie.

La défense demande ni plus ni moins qu’un acquittement total des charges qui pèsent contre elle. Advenant que cet acquittement ne soit pas accordé, la défense demande un nouveau procès.

Maintenant, ce n’est pas confirmé que la cause ira bel et bien en appel. La juge de la Cour supérieure a pris la cause en délibéré. Sans mentionner la date où sa décision sera prise, il est fort possible que tous soient fixés en juin.

Rappelons qu’en avril dernier, Sylvie Cloutier a écopé d’une peine de deux mois à purger dans la collectivité. La juge n’avait pas cru bon de lui imposer une peine de prison ferme en raison de l’absence d’antécédent judiciaire et du risque de récidive limité.

Reste néanmoins qu’elle n’a pas penché du côté de l’absolution conditionnelle, ce que réclamait la défense à ce moment.