Un processus trop lent, dénonce l’opposition

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, estime que le dossier de relance du Parc olympique démontre tout le laxisme du gouvernement.

«Juste avant l’élection, Philippe Couillard avait affirmé que le stade avait besoin d’un toit et, je le cite, que ça allait être décidé dans les premières semaines du gouvernement libéral, a déclaré M. Lisée. Trois ans plus tard, on apprend qu’ils ont trouvé une autre façon de ne pas décider.»

TVA Nouvelles apprenait hier que le ministère du Tourisme se tourne vers le privé et l’international pour tenter de redonner ses lettres de noblesse au Stade olympique.

Le gouvernement ne met aucune barrière, mais donne jusqu'au 28 avril aux intéressés pour se manifester. Ensuite, le conseil des ministres se penchera sur l’avenir du Parc olympique en septembre.

Un impact sur les commerces

Depuis l'effondrement d'une partie de la toile lors du Salon de l’auto de Montréal en janvier 1999, le stade n'attire plus que 400 000 visiteurs par année. Une quinzaine d'événements s’y tiennent.

Sur la Promenade Ontario, où se situent plusieurs restaurants, les commerces peuvent profiter d’importantes retombées économiques.

«Avec un toit, le stade serait ouvert 365 jours par année, a dit Carole Poirier, députée péquiste dans Hochelaga-Maisonneuve. Cela concerne des emplois et le développement de toute une grappe touristique dans l’est de la ville.»

Le premier ministre Philippe Couillard soutient qu’il faut déterminer une direction avant de mettre en chantier d’importants changements.

«On veut aller plus loin que ce que c’est actuellement, mais pour l’instant personne au Québec n’a une idée précise de l’utilisation future du site», a-t-il souligné.