Un soldat canadien sera inhumé... 100 ans après sa mort

Un soldat canadien mort au combat durant la Première Guerre mondiale, en 1917, aura droit à une cérémonie funéraire 100 ans après sa mort.

Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont annoncé, vendredi, avoir découvert les ossements du sergent James Alexander Milne dans un champ en périphérie d’Arleux-en-Gohelle, soit tout près de Vimy, dans le nord de la France.

Le sergent Milne sera inhumé par son régiment dans un cimetière près d’Arleux-en-Gohelle plus tard cette année.

«À l’instar de trop nombreux soldats ayant combattu en France durant la Première Guerre mondiale, le sergent Milne a donné sa vie en servant le Canada», a témoigné le ministre des Anciens Combattants, Kent Hehr.

Selon le ministère de la Défense nationale, le sergent Milne est mort le 28 avril 1917, à l’âge de 34 ans, dans le cadre d’une opération menée contre une position allemande connue sous le nom de boucle d’Arleux.

Il était né en Écosse et s’était par la suite installé à Calgary. Il était membre du 10e Bataillon du Corps expéditionnaire canadien, «une unité dont la tradition est perpétuée par The Royal Winnipeg Rifles et par The Calgary Highlanders», ont souligné le ministère de la Défense et les Forces armées canadiennes.

Par ailleurs, le ministère et les Forces ont annoncé avoir fait la découverte d’une deuxième série d’ossements, à quelques kilomètres du corps du sergent Milne. Il n’a toutefois pas été possible d’identifier le soldat, bien qu’un insigne retrouvé près des ossements ait confirmé qu’il était un Canadien. Ce soldat sera conduit à son dernier repos cette année au cimetière canadien no 2 de Neuville-Saint-Vaast, toujours dans la région de Vimy, en France.