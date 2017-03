Un tronçon de la route 112 en l'honneur de Jean Lapierre

Un tronçon de la route 112 pourrait bientôt porter le nom de Jean Lapierre.

Le député de Granby François Bonnardel propose d’honorer ainsi la mémoire de son bon ami, l’ex-ministre et chroniqueur politique mort de façon tragique, il y a près d’un an, dans un écrasement d’avion aux Îles-de-la-Madeleine.

Sa disparition avait causé une onde de choc dans la population, en particulier dans le monde de la politique et des médias.

La portion de route visée relie Rougemont à Stukely-Sud, en Montérégie, sur une longueur de 60 kilomètres.

La région de Granby nourrit une histoire d’amour avec Jean Lapierre. Il s’est établi en 1973 avant d’être élu une première fois, en 1979, comme député du Parti libéral du Canada dans Shefford. Il a siégé aux Communes jusqu’en 1992.

«À deux ou trois endroits de la circonscription, peut-être qu’on pourrait avoir un beau panneau qui dirait que vous êtes sur la route Jean-Lapierre, vous êtes sur la route de celui qui a représenté Shefford-Granby pendant tant d’années», explique François Bonnardel, qui accorde une grande importance à cet hommage posthume.

Le député caquiste a pris soin de valider auprès de la famille Lapierre qu’un tel hommage convenait bien. Il a également communiqué avec le ministre des Transports, Laurent Lessard, pour s’assurer que le dossier puisse avancer rondement.

La décision est maintenant entre les mains de la Commission de la toponymie du Québec.

«Je n’existais plus comme député de Granby quand Jean était là, et ça, ça fâchait Nicole (sa conjointe). Elle me disait : "ben là, c’est toi le député". Mais non, c’est Jean qui est à Granby, c’est encore Jean qui est la vedette ici. C’était Jean, tout le monde l’aimait», se remémore-t-il.

Le député Bonnardel a aussi annoncé ce matin lors de son point de presse que la région de Granby pourrait aller de l’avant avec d’autres hommages par le biais du député libéral de Shefford aux Communes, Pierre Breton.

De plus, un avis de motion sera déposé la semaine prochaine à l’Assemblée nationale où d’autres initiatives en l’honneur de Jean Lapierre pourraient être rendues publiques.