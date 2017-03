Une coalition exige la reprise des consultations publiques sur le REM

Une requête en Cour supérieure a été déposée vendredi par une coalition de citoyens et d’associations avec pour objectif de ramener le projet du Réseau électrique métropolitain (REM) devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

La requête a été déposée et appuyée, entre autres, par la Coalition climat Montréal, la Coalition Trainsparence, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le groupe Pour un meilleur projet que le REM.

Selon les requérants, les audiences du BAPE ont eu lieu «sous des conditions irrespectueuses des droits des demandeurs à une véritable consultation sur un projet».

«Les demandeurs visent à exposer le processus vicié mis en place par le gouvernement et tentent, autant que possible, de rétablir le respect dans les relations du gouvernement avec sa population», a indiqué Ricardo Hrtschan, avocat dans le dossier, par communiqué.

Les plaignants considèrent que le projet a été bâti «en marge de la population et des sociétés de transport» et qu’il comporte «de nombreux risques environnementaux et financiers».

Les demandeurs exigent également la nullité de l’entente entre le gouvernement et la Caisse de dépôt et placement du Québec en raison de ce qu’ils considèrent comme «l’abdication de l’indépendance parlementaire du gouvernement en faveur de motifs purement commerciaux».

Évalué à 6,04 milliards $, le projet de Réseau électrique métropolitain (REM) devrait comporter, à terme, 27 stations réparties sur un réseau de 67 kilomètres déployé à la grandeur de l’île de Montréal et en banlieue. Les travaux devraient être complétés en 2020.