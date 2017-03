À 4 ans, il utilise Siri pour sauver la vie de sa mère

L’assistant vocal Siri peut vous fournir les plus récentes données de la météo, vous aider à trouver un restaurant ou écrire à un ami, mais il peut aussi sauver des vies.

Le petit Roman Sharma, 4 ans, s’est servi de Siri pour appeler la police lorsqu’il croyait que sa mère était morte.

À l’aide du doigt de sa mère, effondrée au sol, le petit a déverrouillé son téléphone et a été mis en contact avec les services d’urgence grâce à l’assistant vocal d’Apple.

«Peux-tu aller chercher ta maman», a demandé la répartitrice à Roman, dans l’appel rendu public mercredi par le service de police de Londres.

«Nous ne pouvons pas, elle est morte», a répondu le garçon. «Elle a les yeux fermés et ne respire plus», a ajouté Roman.

La répartitrice a ensuite invité le garçon à secouer sa mère en criant ''maman'' pour voir si elle reprenait ses esprits. «Ça n’a pas fonctionné», a dit le petit.

Grâce à l’appel du garçon, les policiers et les ambulanciers ont mis seulement 13 minutes pour se rendre à son domicile et sauver la vie de la mère de famille.

La maman de Roman a été transportée d’urgence vers un centre hospitalier et est, depuis, de retour chez elle avec ses enfants, Roman, son jumeau Samuel, et leur petit frère.

Pour le corps policier londonien, l’événement, qui s’est produit le 7 mars dernier, sert à démontrer l’importance d’enseigner aux enfants les manières de gérer une situation d’urgence.

«C’est une histoire incroyable. Grâce à sa rapidité de jugement, et à Siri, ce petit garçon a sauvé la vie de sa mère. Elle est donc encore en vie aujourd’hui et peut être extrêmement fière de lui et de ses frères», a déclaré Ade Adelekan, surintendant en chef du service de police de Londres dans un communiqué.