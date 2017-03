Après deux jours sans nouvelles, la mère de Mathilde Geoffroy-Aubé, disparue depuis jeudi matin à Laval, vie d’interminables heures d’angoisse.

En entrevue sur les ondes de LCN, Marjolaine Aubé a confié qu’elle était très inquiète pour sa fille et qu’elle n’avait jamais vu venir cette nouvelle fugue qui survient un an après celle de février 2016 alors que Mathilde s’était enfuie du Centre jeunesse de Laval avant d’être rapidement retrouvée.

«C’est extrêmement angoissant», lâche Mme Aubé, visiblement exaspérée de la situation.

Mathilde n’était d’ailleurs plus hébergée au centre jeunesse et était depuis peu de retour chez elle.

«Elle revenait à la maison pour une période d’essai de trois mois. On a fait ça de concert elle, moi et son travailleur social. On croyait sincèrement que c’était réglé. On a fait accélérer les choses. On ne l’a pas vu venir. Jamais, jamais, jamais», affirme Marjolaine Aubé.

COURTOISIE/POLICE DE LAVAL

La mère de l’adolescente explique qu’elle a immédiatement compris que sa fille était en fugue, jeudi, lorsqu’elle a vu qu’elle n’était pas de retour à la maison à l’heure prévue et qu’elle ne répondait plus à son téléphone cellulaire.

Mme Aubé s’inquiète d’autant plus que sa fille deviendra majeure au cours des prochains mois.

«Elle va avoir 18 ans en décembre. J’ai l’impression qu’elle a décidé en toute connaissance de cause et c’est ce qui est encore plus inquiétant», conclut-elle.

Mathilde Geoffroy-Aubé mesure 1 m 70 (5’ 7"), pèse environ 60 kilos (133 livres) et a les cheveux et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir de style aviateur, les leggings noirs avec des écritures blanches et des bottes noires. La jeune femme arbore aussi un piercing à la joue gauche et un tatou représentant un diamant à la main droite.

Toute personne ayant des informations au sujet de la disparition de Mathilde Geoffroy-Aubé peut communiquer avec le 450 662-INFO ou encore avec le 9-1-1.