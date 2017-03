DJ Tiesto compare sa relation avec le public... au sexe!

De ses premières raves aux salles de spectacles bondées, Tiesto a passé les 20 dernières années à guider son public, avec lequel il trouve le lien si intime qu'il a une comparaison toute trouvée.

«Fondamentalement c'est comme avoir des rapports sexuels», confie Tijs «Tiesto» Verwest, artiste néerlandais ayant éclos sur la scène transe durant les années 1990 et désormais second DJ le mieux payé au monde avec 38 millions de dollars annuels selon le magazine Forbes.

«La seule forme d'art dans le monde qui vous procure cette sensation avec le public est sûrement d'être DJ», se livre l'artiste, qui estime qu'un DJ «ne sait jamais» ce qu'il va «obtenir de son auditoire. C'est pourquoi je pense qu'il y a un sentiment très spécial».

À la question de savoir de quelle manière un DJ gère son public, Tiesto estime que c'est à l'artiste de «le sentir». «C'est une expérience que vous apprenez au cours des années», juge l'artiste de 48 ans.

«Il y a un moment parfait pour tout: c'est comme le sexe, vous ne voulez pas être trop rapide ou trop lent», développe Tiesto à propos des différentes phases d'un concert, rougissant devant cette comparaison imagée. «C'est un sentiment magique», reconnait-il.

Autrefois chasse gardée des ravers ou des clubbers, la musique dance électronique, appelée EDM, s'est faite une place de choix sur les radios grand public où des stars de la pop, à l'image de Katy Perry ou Enrique Iglesias, se sont emparés de ses rythmes.

«Beaucoup de DJs s'adaptent à la musique pop. Mais ce qui passe à la radio, c'est de la pop, ce n'est pas de la dance comme on le fait dans les festivals", rappelle le DJ, qui estime que la sous-culture dance a évolué dans le bon sens.

«C'est un bon équilibre pour les DJ: faire de la musique pop et faire les festivals, où les artistes se donnent à fond», estime le premier DJ à avoir joué pendant des Jeux olympiques (à Athènes en 2004), en visite à Miami pour l'Ultra Music Festival.

«La musique, la mode et les marchandises ne sont désormais plus qu'un» reconnaît en outre l'artiste néerlandais, qui a d'ailleurs profité de son passage à Miami Beach pour ouvrir un magasin éphémère où sont commercialisés des sacs à dos, casquettes et T-shirts à son nom.

Dans le monde de la musique électronique, Tiesto s'est retrouvé au centre d'une controverse après son évolution musicale de la transe vers un son considéré comme plus commercial.

«Je fais toujours ce que j'aime et je joue ce que j'aime», se défend le DJ, qui reconnait néanmoins que ce changement de style a contribué à son succès croissant depuis la sortie en 2009 de son album «Kaleidoscope» et sa collaboration avec l'artiste pop Nelly Furtado.

Quant à la sélection de ses musiques pour ses prestations, le DJ met en avant ses goûts éclectiques, qui vont du rock indépendant au R&B en passant par la soul, bien qu'il reconnaisse être moins intéressé par le hip-hop.

Tiesto estime qu'il peut mixer tous les styles, des rappeurs Kanye West et Drake aux rockers alternatifs de The Killers en passant par les groupes indépendants de moindre importance.

«Mes titres commencent toujours à se construire autour de la culture marginale. S'ils deviennent grand public, c'est un bonus, mais je ne me concentre pas sur ça», conclut Tiesto.