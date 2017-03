Emma Watson: Belle, mais pas bête!

«La Belle et la Bête» nous revient sur grand écran dans une version magnifiée. Le film met en vedette la pétillante Emma Watson sous les traits de Belle, la princesse bibliomane de Disney. Une occasion parfaite de brosser le portrait de cette star qui ne fait rien comme les autres.

Pas de doute, les studios Disney mettent les bouchées doubles afin de lancer en grande pompe leur dernière production, «La Belle et la Bête». Les spectateurs auront ainsi la chance de découvrir Emma Watson sous les traits de la princesse Belle, aux côtés de Dan Stevens dans la peau de la Bête, de Luke Evans dans le rôle du détestable Gaston, de Kevin Kline dans celui du père de Belle et d’Emma Thompson dans la peau de mademoiselle Potts.

C’est une Emma Watson fébrile qui avait annoncé elle-même la nouvelle sur son compte Facebook: «Belle a été tellement présente durant mon enfance, ça paraît presque surréaliste de penser que je vais danser et chanter sur ces chansons. La petite fille de six ans en moi saute au plafond, le cœur battant!»

La jeune femme de 26 ans a d’ailleurs suivi des cours de chant afin de prêter sa voix à la Belle qui chante les succès «Something New» et «Be Our Guest», ajoutant ainsi une nouvelle corde à son arc. Il faut dire que l’actrice ne chôme pas depuis la fin de la saga «Harry Potter», qui l’a propulsée sous les feux de la rampe en 2001.

Ses premiers pas

Née à Paris, mais d’origine britannique, Emma Watson fait ses armes dans les huit opus de la saga milliardaire «Harry Potter», un rôle qui lui semblait prédestiné tant elle partage de nombreuses affinités avec la célèbre sorcière.

En plus de sa passion pour la lecture, elle se montre curieuse et intelligente. Emma a même étudié dans une école dont le nom évoque un peu la magie, la Dragon School, à Oxford, en Angleterre!

Les fans de la saga tombent sous le charme de la jeune actrice de 11 ans. Si elle empoche 125 000 $ pour chacun des trois premiers opus, son cachet passe à 4 millions pour «Harry Potter et l’ordre du Phoenix», pour culminer à 15 millions pour la grande finale. Elle récolte deux nominations aux Critics’ Choice Awards pour sa prestation dans «Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban» et pour celle dans «Harry Potter et la coupe de feu».

Conciliation travail-études

À 16 ans, après avoir porté la robe de Gryffondor dans cinq films, Emma hésite à signer le contrat pour les trois derniers opus. La raison? La conciliation vie professionnelle et vie scolaire est difficile.

«Chaque film est une superproduction qui demande énormément de temps, confiait-elle au magazine ¨Vogue¨ en 2011. Pendant 10 ans, j’ai mené ce dur combat. Je me suis battue pour avoir une éducation.»

Mais Warner Bros. insiste pour que sa protégée soit de l’aventure. Le producteur fait des pieds et des mains pour accommoder l’actrice dans son désir de poursuivre des études supérieures.

«Je ne regrette pas mon choix, confirme Emma, avec le recul. Participer à cette franchise fait partie de mon identité. Bien sûr, j’aurais dormi davantage, mais j’ai indéniablement pris la bonne décision!»

Après le dernier film, «Harry Potter et les reliques de la mort», Emma Watson a reçu le prix de la meilleure actrice aux Jameson Empire Awards et aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Plus encore, en 2011, la franchise «Harry Potter» a remporté le BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) pour sa contribution exceptionnelle au cinéma.

La vie après Harry

La jeune femme, qui souhaite mettre sa carrière d’actrice en veilleuse le temps de se remettre de sa dernière décennie d’émotions «pottériennes», constate que les occasions abondent et ne lui laissent aucun répit. Elle signe un contrat avec Burberry dont elle devient la muse, puis avec la maison Lancôme, contribuant à lui donner une image de jeune femme sophistiquée et sans fausse note.

Le second rôle que décroche l’actrice dans «Le monde de Charlie» aux côtés de Logan Lerman et Mae Whitman, puis son rôle dans «Une semaine avec Marilyn», un film de Simon Curtis avec Michelle Williams, lui permettent de déployer la vaste palette de son jeu.

Soucieuse de briser son image de jeune fille sage, elle tourne «The Bling Ring», un film de Sofia Coppola: laissant paraître un bout de poitrine par-ci, y allant d’une grimace aguicheuse par-là, elle campe une cambrioleuse de choc, une criminelle branchée qui se pense intouchable.

Si elle use parfois de sensualité pour arriver à ses fins, Emma Watson ne bascule jamais dans la vulgarité. Pas de doute, la star a le sens de la nuance!

Au nom de la cause

Conquérir l’univers du cinéma n’était pas suffisant pour celle qui souhaite changer le monde. Militante et engagée, Emma Watson s’implique activement dans les causes qui lui tiennent à coeur.

«Je n’ai pas envie qu’on se contente de trouver que je suis une bonne actrice», a-t-elle déjà affirmé.

Ambassadrice de l’ONU pour le droit des femmes, elle livre en 2014 un vibrant discours sur l’égalité des sexes dans le cadre de la campagne HeForShe. Son allocution devient vite virale, avec plus de 7,6 millions de visionnements sur YouTube.

Hélas, son intervention ne fait pas que des heureux: «Bien des gens autour de moi savent que l’égalité homme femme est un problème, mais ils ne pensaient pas que c’était urgent. Pourtant, moins de 12 heures après avoir terminé mon discours, j’ai été intimidée. Je recevais des menaces.»

Preuve indéniable que la lutte est loin d’être terminée...

L’automne dernier, Emma Watson marche avec les trois millions de manifestants qui protestent contre la vision des femmes que véhicule le nouveau président Donald Trump. Venue spécialement d’Angleterre avec sa mère pour l’occasion, elle manifeste dans la rue pour la toute première fois.

Pour répondre aux nombreux propos racistes et sexistes de Donald Trump, elle a même déposé à divers endroits dans le métro new-yorkais un livre de Maya Angelou, une icône américaine importante pour les droits civiques et féministes. Elle a également laissé une centaine d’exemplaires du livre «Mom & Me & Mom» dans le métro de Londres.

Engagée, vous dites?

Une femme d’exception

À l’instar du personnage qui l’a propulsée sous les feux de la rampe, Emma a une curiosité insatiable. Peintre amateur, elle rêve d’écrire un premier roman et ambitionne d’apprendre à jouer de la mandoline.

Quand elle ne travaille pas - ce qui arrive rarement! -, elle aime prendre le temps de voyager.

Élue la troisième femme la plus désirable du monde, Emma a aussi un flair infaillible pour la mode.

Reine de la sophistication, elle sait toutefois faire preuve d’audace. Qui ne se souvient pas de sa coupe de cheveux à la garçonne, après la fin du tournage de «Harry Potter», alors qu’aucune star, ou presque, à Hollywood n’avait encore succombé à la tendance?

Bien dans sa peau et dans sa tête, la star britannique promet donc de nous éblouir pour de nombreuses années encore!

Une vie loin des projecteurs!

Flamboyante devant la caméra, la jeune femme reste toutefois discrète sur sa vie privée. Après une relation d’un an avec le joueur de rugby Matthew Janney, Emma serait apparemment en couple avec un certain William Knight, qui est de 10 ans son aîné.

On ne peut cependant pas compter sur la comédienne pour confirmer la rumeur, puisque celle-ci se fait un devoir de rester muette sur le sujet: «Je veux être constante dans ce que je fais: je ne peux pas parler de mon copain dans les médias et ensuite me plaindre parce que je me fais suivre par des paparazzis.»

De plus, Emma a récemment expliqué qu’elle refuse désormais de poser avec les fans qui l’abordent. «Si quelqu’un prend une photo de moi et la publie sur les réseaux sociaux, le monde entier peut savoir où je suis en l’espace de deux secondes. Les gens voient ce que je porte, ce que je fais, avec qui je suis... Je ne veux tout simplement pas fournir ce genre d’information en tout temps.»

Elle précise toutefois qu’elle prend toujours le temps de discuter avec les admirateurs qui l’abordent. Et c’est tout à son honneur!

7 choses à savoir sur Emma Watson

- Elle souffre d’un trouble du déficit d’attention avec hyperactivité.

- Elle est athlétique. Elle a joué au hockey sur gazon, elle dansait pour la troupe de son école et elle est certifiée professeure de yoga et de méditation.

- Chaque soir, avant de se coucher, elle écrit son journal intime. Elle aurait plus d’une trentaine de carnets.

- À 10 ans, elle avait un faible pour Tom Felton, l’acteur qui campait Drago Malefoy. Il était plus vieux qu’elle de quelques années, il était un peu rebelle et... il avait un skateboard!

- On estime que son patrimoine personnel s’élève à 70 millions de dollars, faisant d’elle une des actrices les plus rentables de sa génération!

- À 15 ans, Emma Watson a été la personnalité la plus jeune à apparaître dans le magazine «Teen Vogue».

- Son audition pour le rôle d’Hermione Granger était sa première à vie. Elle s’était présentée pour le simple plaisir d’y être, parce que ses amies y allaient aussi. J.K. Rowling a eu un coup de cœur instantané.