Guy Cormier passe le test devant les délégués

Un an après son élection à la tête de Desjardins, Guy Cormier passe le test auprès des délégués qui accueillent favorablement le virage technologique entrepris par la coopérative sous sa gouverne.

La volonté de Desjardins de se moderniser était bien sentie, samedi, dans le discours de clôture du président et chef de la direction à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du Mouvement.

«Nous sommes dans un tournant majeur qui transforme les modèles d’affaires, la vie de nos membres et celle de nos organisations. Dans ce contexte, nous voulons nous assurer que l’innovation est appuyée concrètement et qu’elle est diffusée partout dans le Mouvement», a déclaré M. Cormier devant près de 1500 personnes réunies au Centre des congrès de Québec.

Cette année, Desjardins investira près de 900 millions $ dans des projets touchant de près ou de loin l'innovation. En fait, chaque dollar dégagé par la révision des activités, qui est en cours, est réinvesti pour améliorer son réseau de distribution, a affirmé Guy Cormier qui entend bien maintenir le cap pour la seconde année de son premier mandat.

«Ces changements représentent ce que je m’attendais de Desjardins depuis longtemps. Je suis un vieux routier de Desjardins et je ne pensais pas connaître un élan comme celui-là. J’espérais ça depuis longtemps, car avant, c’était l’inverse. On entre dans une nouvelle ère qui était nécessaire», a pour sa part commenté Robert Gravel, président du conseil d’administration de la Caisse populaire de Terrebonne.

Un comité aviseur jeunesse rassemblant des membres, des dirigeants et des employés de 18 à 35 ans a été formé pour guider la réflexion sur le virage numérique et mobile amorcé par la coopérative.

Un an en poste, c’est peu, mais c’est aussi assez pour voir des changements tangibles, a affirmé de son côté Gérald Larose, l’ancien dirigeant syndical, qui a assisté aux délibérations en tant que président de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

«On sent que la machine répond. Il y a un ajustement qui est en train de se faire pour que cette organisation coopérative soit en ligne avec les essentiels de notre société. On est dans une période de transition. La responsabilité des Caisses, c’est d’accompagner les personnes qui ne peuvent pas faire la transition. Les jeunes baignent dans les nouvelles technologies. On ne peut pas retarder les nouveaux rapports à la consommation», a soutenu M. Larose.

Parmi les innovations attendues, Desjardins consacrera 80 millions $ pour installer une nouvelle génération de guichets avec écrans tactiles dans sept caisses des régions de Kamouraska et de

Chaudière-Appalaches. Sans parler directement de fermetures de caisses ou de guichets, M. Cormier a dit que le réseau de distribution allait continuer d'évoluer, selon le nouveau plan stratégique mis en place.