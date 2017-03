Ils accusent Sunwing de leur avoir fait vivre un «cauchemar épouvantable»

Des Québécois qui reviennent d’un séjour de Cuba sont en colère envers le voyagiste Sunwing qu’ils accusent de leur avoir fait vivre un «cauchemar épouvantable».

Alors que Sunwing décrit le Starfish Cayo Santa Maria comme étant «situé sur la plage idyllique et célèbre de sable blanc» où «la meilleure plage» se combine avec «une flore luxuriante», le voyage de ces vacanciers s’annonçait enchanteur. Or, leur expérience aurait été si déplaisante qu’ils demandent aujourd’hui le remboursement complet de leur séjour au soleil.

C’est que des dizaines de voyageurs se seraient retrouvés plusieurs jours sans eau, causant ainsi de nombreux désagréments, au cours des dernières semaines.

«À l’arrivée sur place vendredi soir, tout semblait normal. Samedi et dimanche aussi, il y avait de l’eau. C’est lundi que ça a commencé à se gâter: il y avait seulement un petit filet d’eau et pour le reste de la semaine pas d’eau du tout ou pratiquement pas. Pas assez pour prendre une douche», raconte à TVA Nouvelles Daniel Lévesque, l’un des voyageurs qui a porté plainte à Sunwing après avoir séjourné au Starfish du 3 au 10 mars.

L’homme affirme que même les douches près de la plage n’avaient pas d’eau, obligeant les vacanciers à se rincer à la piscine après le temps passé à la plage.

«Plus la journée avançait, plus l’eau était brouillée parce que les gens se rinçaient les pieds dedans», explique-t-il.

Problème de toilette

Le problème aurait aussi affecté toutes les toilettes de l’hôtel. Les toilettes publiques auraient été carrément fermées alors que les clients auraient été forcés de transporter eux-mêmes de l’eau pour faire fonctionner celle de leur chambre.

«C’était stressant, c’était un cauchemar épouvantable. On faisait des voyages avec les poubelles de notre chambre pour aller chercher de l’eau pour tirer la chasse de la toilette. L’odeur dans tout l’hôtel était épouvantable», raconte Tania Battista, qui était elle aussi au Starfish au cours de cette semaine de mars.

«Je ne sais pas comment la cuisine a pu fonctionner sans eau. Chaque fois qu’on allait manger, on se demandait si c’était le repas qui allait nous envoyer à l’hôpital parce que tout était sale», ajoute-t-elle.

M. Lévesque et Mme Battista affirment qu’ils se sont adressés à maintes reprises autant au personnel de l’hôtel qu’au représentant de Sunwing sur place sans jamais avoir une réponse claire alors que, selon eux, des clients qui avaient acheté leur voyage d’une autre compagnie auraient été envoyés ailleurs.

«Au début ils disaient que ça reviendrait dans quelques heures et après ils disaient n’importe quoi», affirme Daniel Lévesque.

Remboursement

Les voyageurs réclament aujourd’hui le remboursement de leur séjour, car ils prétendent que Sunwing connaissait le problème avant qu’ils s’envolent vers Cuba. Des commentaires au sujet du problème d’eau auraient notamment été faits sur le site TripAdvisor dans les semaines précédentes. Si M. Lévesque dit ne pas avoir eu de réponse à sa plainte jusqu'à maintenant, Mme Battista, elle, a reçu une offre de crédit voyage qu'elle compte refuser.

«Lorsqu’on va en vacances et qu’on achète un forfait dans le Sud, c’est pour oublier la routine, le stress et mettre tout ça de côté», conclut M. Lévesque qui dit être revenu «totalement épuisé» de son voyage.

Sunwing réagit

Le voyagiste Sunwing a confirmé à TVA Nouvelles que les hôtels «ont pris les mesures afin de préserver la pression d’eau et en fournir le plus possible afin de minimiser les répercussions sur les clients» pour la période du 28 février au 3 mars.

Selon Sunwing, des problèmes ont persisté au Starfish Cayo Santa Maria après que la source d’eau eut été complètement restaurée à destination.

«Durant cette période, nos représentants à destination qui sont sur place tous les jours à l’hôtel, ont collaboré de manière assidue avec l’hôtel, ses propriétaires du groupe Gaviota et les autorités locales afin d’assister les clients affectés», a soutenu la porte-parole de Sunwing, dans un courriel.

Alors qu’un certain nombre de clients ont choisi d’être relocalisés en raison des problèmes d’eau, certains autres ont préféré demeurer sur place et recevoir une compensation financière, selon le voyagiste, qui assure que tous les problèmes reliés à l’eau, au Starfish Cayo Santa Maria, étaient réglés le 10 mars.

«Nous pouvons confirmer que durant cette période, aucun rapport de virus bactérien n’a été détecté à cet hôtel et nous avons vérifié auprès des cliniques médicales locales, nos représentants à destination ainsi que notre équipe de service à la clientèle», a conclu la porte-parole de Sunwing.

En mai 2015, TVANouvelles.ca faisait état de nombreux jugements de cour prononcés contre Sunwing pour des vacances s’étant transformées en cauchemar. L’Office de la protection du consommateur nous avait d’ailleurs indiqué que Sunwing était parmi les entreprises qui faisaient l’objet «du plus grand nombre de plaintes» dans le domaine du voyage. Le voyagiste s'était alors dit «étonné» de la situation et vouloir «regarder s'il y avait des points à améliorer».