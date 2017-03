Investiture et lancement de campagne pour Gabriel Nadeau-Dubois

Un peu plus de deux semaines après avoir annoncé son saut en politique sous la bannière de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois deviendra officiellement dimanche le candidat du parti dans la circonscription de Gouin laissée vacante par Françoise David en janvier.

Étant le seul candidat en lice pour défendre les couleurs du parti en vue de l’élection partielle qui aura lieu en raison de la démission de Mme David, M. Nadeau-Dubois lancera sa campagne électorale juste après avoir été investi candidat, en soirée dimanche dans une école de la circonscription de Gouin.

«L’événement se déroulera en deux temps, a mentionné Québec solidaire dans un communiqué de presse, samedi. De 18h à 19h, les membres de Québec solidaire qui vivent dans Gouin pourront rencontrer le candidat et procéder au vote. La seconde partie de la soirée (NDLR: le lancement de la campagne) sera quant à elle publique et ouverte aux médias.»

Gabriel Nadeau-Dubois prononcera son premier discours officiel à titre de candidat de Québec solidaire à la fin de la soirée, a souligné le parti, samedi.

La date de l’élection partielle dans Gouin n’a pas encore été annoncée. Françoise David a démissionné le 19 janvier et le premier ministre doit déclencher le processus pour la remplacer au plus tard six mois après le moment où le siège est devenu vacant.